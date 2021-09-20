Beşiktaş’ta kırmızı alarm! Sakat sayısı 10'a yükseldi...

Antalya deplasmanına 8 eksikle giden Beşiktaş, maçı kazanmasına rağmen 2 fire daha vermişti.
Atakan Üner, Ajdin Hasic, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Kevin N'Koudou, Umut Meraş, Welinton, M.Topal ve Necip sakat. Rosier ise hasta.
UMUT MERAŞ SAKAT GELDİ
Kartal'da transfer edildiğinde sakat olan Umut Meraş ve hasta olan Rosier dışındaki sakatlıkların antrenman programından kaynaklanıp kaynaklanmadığı iddiası ortaya atıldı.
FUTBOLCULAR ZORLANDI MI?
Sergen Yalçın, "Dortmund maçında 115 km.'nin altında koşmamamız gerekiyor" demişti... Peş peşe gelen sakatlıkların aşırı kondisyon yüklemesinden dolayı yaşandığı iddia edildi.