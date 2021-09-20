Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş’ta kırmızı alarm! Sakat sayısı 10'a yükseldi...

    Antalyaspor maçı öncesi 8 eksiği bulunan Beşiktaş'ta Necip ve Topal'ın da sakatlanmasıyla sayı 10'a yükseldi. Siyah-Beyazlılar’da sakatlıkların aşırı kondisyon yüklemesi nedeniyle olduğu iddia edildi...

    Beşiktaş’ta kırmızı alarm

    Antalya deplasmanına 8 eksikle giden Beşiktaş, maçı kazanmasına rağmen 2 fire daha vermişti.

    Atakan Üner, Ajdin Hasic, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Kevin N'Koudou, Umut Meraş, Welinton, M.Topal ve Necip sakat. Rosier ise hasta.




    UMUT MERAŞ SAKAT GELDİ
    Kartal'da transfer edildiğinde sakat olan Umut Meraş ve hasta olan Rosier dışındaki sakatlıkların antrenman programından kaynaklanıp kaynaklanmadığı iddiası ortaya atıldı.



    FUTBOLCULAR ZORLANDI MI?
    Sergen Yalçın, "Dortmund maçında 115 km.'nin altında koşmamamız gerekiyor" demişti... Peş peşe gelen sakatlıkların aşırı kondisyon yüklemesinden dolayı yaşandığı iddia edildi.




        Beşiktaş'ın jokeri Necip, Antalyaspor deplasmanında sakatlandı.



        Mehmet Topal da Antalya deplasmanında sakatlanan isimlerdendi. Tecrübeli oyuncu 90 dakikayı tamamlayamadı.

        KARTAL'DAN EFSANE DÖNÜŞ
        Beşiktaş'ın Antalya'yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmesi Portekiz basınında da geniş yer buldu. A Bola, Sporting Lizbon ile aynı grupta yer alan Kartal için, "Beşiktaş, Antalya'da efsane bir dönüş yaptı" başlığını kullandı.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, Yeni Türkevi’nde inceleme yaptı
        Haberler Spor Beşiktaş’ta kırmızı alarm! Sakat sayısı 10'a yükseldi...
            SON DAKİKA