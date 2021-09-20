Beşiktaş’ta kırmızı alarm! Sakat sayısı 10'a yükseldi...





Mehmet Topal da Antalya deplasmanında sakatlanan isimlerdendi. Tecrübeli oyuncu 90 dakikayı tamamlayamadı.



KARTAL'DAN EFSANE DÖNÜŞ

Beşiktaş'ın Antalya'yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmesi Portekiz basınında da geniş yer buldu. A Bola, Sporting Lizbon ile aynı grupta yer alan Kartal için, "Beşiktaş, Antalya'da efsane bir dönüş yaptı" başlığını kullandı.