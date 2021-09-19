Kasımpaşa’yı yıkan Trabzonspor 4. galibiyetini aldı

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında tek golle kazandı. 32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul, topu kornere çelmeyi başardı. 34'te Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

GOLÜN ASİSTİ NWAKAEME'DEN

53'te Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına yakın bir noktadan pasını Bakasetas'a verdi. Yunan yıldız sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

KALECİ ERTUĞRUL BAŞARILIYDI

55'te Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına girerken Bakasetas'ı gördü. Yunan yıldız, vurdu, Ertuğrul kurtardı. Dönen topa yine Bakasetas vurdu yine Ertuğrul kalesinde gole izin vermedi.

ÖMÜR YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

82'de Gervinho, ara pasla Abdülkadir'i ceza sahasında buluşturdu. Genç yıldızın vuruşunda Ertuğrul yine gole izin vermedi. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı yenerek puanını 13'e yükseltti.

ÖMÜR'E SAHİP ÇIKTI

Trabzon'un Kasımpaşa'ya karşı aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından tek golün sahibi Bakasetas'tan taraftara flaş çağrı geldi. Bakasetas, Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı olaya dikkat çekerek "Hepimiz Trabzonspor için buradayız. Onlardan ricam, zor anlarda daha fazla destek olmaları'' dedi.

DEPLASMANLAR ONDAN SORULUR!

Bu sezon şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde henüz deplasmanda yenilmedi. Trabzonspor ligdeki son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında almıştı... Bu arada Trabzonspor bu sezon ligdeki 3 deplasman maçından da galibiyetle ayrılıp dış sahadan 9 puan çıkardı.

DORUKHAN TOKÖZ SİFTAH YAPTI

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızlarından Dorukhan Toköz dün Bordo-Mavili formayı ilk kez giydi. Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan ilk 4 karşılaşma da ve 4 Avrupa maçında forma giyememişti. Kasımpaşa maçında kadroda olmayan Djaniny, Trondsen ve Yunus Mallı'nın tedavileri devam ediyor.

HEM OYNADIK HEM SAVUNDUK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takım savunmasıyla şampiyon olursun. Hem oynadık hem de doğru savunma yaptık. Veriler çok iyi gidiyor. Bugün itibarıyla aldığımız puanlar bizi mutlu ediyor" dedi. Avcı, "Deplasmanlarda yenilmezlik rekorunu egale etmek güzel, umarım daha büyüklerini gerçekleştiririz" diye konuştu.

ABDÜLKADİR PARMAK SAKATLANDI

Trabzon'da ikinci yarı oyuna giren Abdülkadir Parmak sakatlanarak oyun dışında kaldı. Berat'ın yerine oyuna dahil olan yıldız oyuncu ayağına gelen ilk topta rakibinin müdahalesi ile sakatlandı.

SON KARAR DENSWIL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçına beklenen kadro ile çıktı. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçındaki 11'den tek farklılık olarak sol bekte İsmail Köysaşı'nı kesen ve Stefano Denswil'i oynatan Avcı, diğer kadronun tamamını ise korudu. Hollandalı oyuncu Denswil, Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan karşısında başarılı bir performans sergiledi.