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    • 19.09.2021 09:55
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    • 19.09.2021 09:55
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    Galatasaray'da Marcao sevinci! Yönetim bayram etti

    Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası satış listesine konulan ancak istenen teklifin gelmemesi nedeniyle kadroda kalan Marcao'nun Lazio maçında sergilediği performans, sarı-kırmızılı yönetimi memnun etti.

    G.Saray’da Marcao sevinci! Yönetim bayram etti

    Lazio maçıyla beraber yeniden sahalara dönen Marcao, performansı ile herkesi kendine hayran bırakırken, teknik kadro ve yönetim, "İyi ki satmamışız" değerlenmesinde bulundu.

    Milliyet'in haberine göre; Giresun maçında Kerem'e uyguladığı şiddet nedeniyle bir ara gönderilmesi gündeme gelen ve Krasnodar ile Roma'dan teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifler kabul edilmemişti.

    Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio performansı sonrası sarı-kırmızılılar, "Marcao'yu o rakamlara satmayarak en doğru kararı verdik. Lazio maçındaki oyunu çok umut vericiydi. Bu çizgisini korursa yazın Marcao için astronomik öneriler de gelir. Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa Avrupa Ligi'nde kendini gösteren bir Marcao'ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin? İyi ki satmamışız" ifadelerini kullandı.

        NELSSON'UN PERFORMANSINI YUKARI ÇEKTİ!
        Marcao performansının Nelsson'u da yukarı çektiğine dikkat çeken teknik heyet, "Nelsson'u sol değil sağ stoper olarak transfer etmiştik. Sağ stoperde oynayınca Nelsson da farkını gösterdi" yorumunda bulundu.

        PFDK tarafından 8 maçlık cezası nedeniyle ligde 5 karşılaşmada daha oynayamayacak olan Marcao, hafta içinde Marsilya deplasmanında yine savunmadaki yerini alacak.

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