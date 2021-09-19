Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mehmet Topal açıklaması: Tedavilerine başlandı

Beşiktaş Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Sol dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal'ın diz eklem kapsülü ile iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir. Sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal'a MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.