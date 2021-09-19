Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu! Türkiye 6-0 İspanya | MAÇ SONUCU

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
FİNALDE İSPANYA İLE KARŞILAŞTIK
Son şampiyon olan Milli Takımımız Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.
Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.
ÖMER HAT-TRICK YAPTI
İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.