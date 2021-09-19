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    • 19.09.2021 22:32
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    Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu! Türkiye 6-0 İspanya | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finalde karşılaştığı İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla milliler üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşamış oldu.

    Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu!

    Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

    FİNALDE İSPANYA İLE KARŞILAŞTIK
    Son şampiyon olan Milli Takımımız Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

    Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

    ÖMER HAT-TRICK YAPTI
    İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

        İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

        BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti.

        Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
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