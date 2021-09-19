Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Antalya’yı devirdi!

Beşiktaş Antalya deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 3-2... 41. dakikada Siyah-Beyazlılar, İspanyol stoperi Montero ile gole çok yaklaştı. Montero'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 42'de Antalyasporlu Wright bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 45+1'de Antalyaspor iki farkı yakaladı... Fredy'nin ceza alanı içine kestiği ortada Veysel Sarı'nın kafası ağlarla buluştu: 2-0... İlk 45 dakika Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi... İkinci yarıda ise bambaşka bir Beşiktaş izledik... 49. dakikada Kanadalı yıldız Cyle Larin'in pasında Rıdvan farkı 1'e indiren golü attı: 1-2... 59'da Larin'in kafası direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Atiba'nın şutunu kale çizgisi üzerinden Veysel çıkardı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Fredy'nin hatalı geri pasında Batshuayi araya girdi. Şık bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti: 2-2. 75'te Antalyasporlu Wright kale önündeki topa dokunamadı. 76'da ise Kartal'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal sahne aldı. Yaptığı muhteşem vuruşla skoru 3-2 yaptı. 83. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Boffin çıkardı. Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında kazanarak zirveyi bırakmadı. Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u 34 kezle en fazla mağlup eden ve Kırmızı-Beyazlılara en fazla gol atan (110) takım Beşiktaş.

GHEZZAL'DAN MÜTHİŞ SİFTAH

Rarchid Ghezzal'dan muhteşem siftah... Geçtiğimiz sezon asist ve golleriyle Kartal'ı sırtlayan bu sezon ise ilk 4 haftayı skor katkısı yapmadan tamamlayan Ghezzal, suskunluğunu dünkü Antalyaspor maçında bozdu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Cezayirli kanat oyuncusu 76. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle Beşiktaş'ı zorlu deplasmanda öne geçiren isim oldu. Ghezzal kinci yarıda oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştiren isimlerden biri olmayı başardı.

JOSEF: ÜSTESİNDEN GELDİK

Antalyaspor karşısında zaman zaman stoperde de forma giyen Josef, çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Brezilyalı oyuncu şunları kaydetti: "Biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik. Hatalar yaptık ama üstesinden geldik. Umarım ateşim takıma yardımcı olur. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz ve gelişeceğiz"

NECİP VE TOPAL DA SAKATLAR KERVANINDA

Beşiktaş'ta sakatların arasına Vida, Welinton, Teixeira, Umut Meraş, N'Koudou, Hasi ve Rosier'den sonra Necip Uysal ve Mehmet Topal da katıldı. Necip ve Topal maçın ilk yarısında sakatlanıp oyundan alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlarının birçoğunun durumunun ciddi olduğunu ve dönüşlerinin uzayacağını açıkladı.

ERSİN KULÜBEYE GEÇTİ KALE DÜŞTÜ

Süper Lig'in ilk 4 haftasında kalesini gole kapatan Beşiktaş'ın gol yememe serisi dün Antalya deplasmanında sona erdi. Ersin Destanoğlu'nun kalede yer aldığı 4 maçta rakiplerine gol izni vermeyen Siyah- Beyazlılar'da dün genç file bekçisi kulübeye çekildi. Yerine ise Mert Günok ilk 11'de forma giydi. Mert'in koruduğu Beşiktaş kalesi dün Süper Lig'de bu sezonki ilk gollerini gördü. Mert ilk yarıda yenilen iki gole engel olamadı.

ROSİER RİSKE EDİLMEDİ

Beşiktaş'ta üst solunum yolları enfeksiyonu rahatsızlığı belirtileri bulunan Valentin Rosier, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemedi. Fransız futbolcu dünkü karşılaşmada tedbir amaçlı dinlendirildi.

YANAL: SORUMLULUK BANA AİT

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-0 öne geçip 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından, "Üzgünüz bireysel hatalar sonucu belirledi." dedi. Yanal ayrıca, "Her ne olursa olsun sorumluluk bana aittir. Takımım eliden geleni yaptı" diye konuştu.