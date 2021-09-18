Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı canlı takip





BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER!

Siyah-Beyazlı takımda 5 eksik bulunuyor. Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.



Ayrıca son dakika açıklamasına göre Rosier de Antalyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

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