Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı canlı takip

Süper Lig'de 5. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor...
Antalya Stadyumu'nda hakem Ali Şansalan yönetiminde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.
Son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan kazanan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda. 4 puanlı Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor.