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    • Spor
    • 18.09.2021 17:54
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    • 18.09.2021 19:00
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    Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı canlı takip

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmadan Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem Ali Şansalan yönetiminde Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'de 5. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor...

    Antalya Stadyumu'nda hakem Ali Şansalan yönetiminde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.



    ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ



    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

    Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.

    Son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan kazanan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda. 4 puanlı Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor.



        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER!
        Siyah-Beyazlı takımda 5 eksik bulunuyor. Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

        Ayrıca son dakika açıklamasına göre Rosier de Antalyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

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