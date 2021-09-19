Başakşehir mi? Fenerbahçe mi? Kim kazanacak?

Vitor Pereira ile müthiş bir ivme yakalayan ve 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Aykut Kocaman'ın ekibiyle mücadele edecek. İki takımın son durumunu Emre Akdeniz ve Onur Koçhan mercek altına aldı. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncu var mı? Hangi 11'lerle sahaya çıkacaklar. Son dakika gelişmeleri neler…
EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN BAŞAKŞEHİR CEPHESİ: Başakşehir ligde oynadığı 4 maçta henüz puanla tanışamadı. Geçen sezon yaşadığı travmayı henüz üzerinden atamayan İstanbul ekibi Fenerbahçe karşısında zorlu bir sınav verecek... Ev sahibi ekip, Fenerbahçe galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Aykut Kocaman'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'de zorlu maç öncesinde Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner'in sakatlıkları sebebiyle oynamaları beklenmiyor. Bilindiği gibi Çaicara kadro dışı bırakıldı.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visça, Deniz, Okaka
BİR GÖRÜŞ: Medipol Başakşehir 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldığı için üzerinde baskı oluşacaktır. Bu futbolcuları gergin bir hale getirebilir. Öncelikle geriye düşmek istemeyeceklerdir. Aykut Kocaman'dan her zamanki gibi kontrollü bir oyun bekliyorum. Rakibini hataya zorlayıp sonuç almaya çalışacaktır. Ev sahibi ekip, artık hafızalara kazandığı gibi sağ kanattan Edin Visça üzerinden Fenerbahçe kalesini zorlayacaktır.