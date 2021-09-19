Başakşehir mi? Fenerbahçe mi? Kim kazanacak?

Vitor Pereira ile müthiş bir ivme yakalayan ve 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Aykut Kocaman'ın ekibiyle mücadele edecek. İki takımın son durumunu Emre Akdeniz ve Onur Koçhan mercek altına aldı. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncu var mı? Hangi 11'lerle sahaya çıkacaklar. Son dakika gelişmeleri neler…