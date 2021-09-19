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    • Spor
    • 19.09.2021 11:57
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    • 19.09.2021 11:59
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    Başakşehir mi? Fenerbahçe mi? Kim kazanacak?

    Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe bu akşam sahne alacak... Zirvenin iddialı ve güçlü takımlarından Fenerbahçe, ligde henüz puanla tanışamayan Medipol Başakşehir karşısında 3 puan arayacak. İki takımı zorlu maç öncesi analiz ettik. İşte haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Başakşehir mi? Fenerbahçe mi? Kim kazanacak?

    Vitor Pereira ile müthiş bir ivme yakalayan ve 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Aykut Kocaman'ın ekibiyle mücadele edecek. İki takımın son durumunu Emre Akdeniz ve Onur Koçhan mercek altına aldı. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncu var mı? Hangi 11'lerle sahaya çıkacaklar. Son dakika gelişmeleri neler…

    EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN BAŞAKŞEHİR CEPHESİ: Başakşehir ligde oynadığı 4 maçta henüz puanla tanışamadı. Geçen sezon yaşadığı travmayı henüz üzerinden atamayan İstanbul ekibi Fenerbahçe karşısında zorlu bir sınav verecek... Ev sahibi ekip, Fenerbahçe galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Aykut Kocaman'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'de zorlu maç öncesinde Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner'in sakatlıkları sebebiyle oynamaları beklenmiyor. Bilindiği gibi Çaicara kadro dışı bırakıldı.

    BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visça, Deniz, Okaka

    BİR GÖRÜŞ: Medipol Başakşehir 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldığı için üzerinde baskı oluşacaktır. Bu futbolcuları gergin bir hale getirebilir. Öncelikle geriye düşmek istemeyeceklerdir. Aykut Kocaman'dan her zamanki gibi kontrollü bir oyun bekliyorum. Rakibini hataya zorlayıp sonuç almaya çalışacaktır. Ev sahibi ekip, artık hafızalara kazandığı gibi sağ kanattan Edin Visça üzerinden Fenerbahçe kalesini zorlayacaktır.

        ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN FENERBAHÇE CEPHESİ:
        Son hafta Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak ilk puan kayıplarını yaşayan Fenerbahçe Avrupa dönüşü Medipol Başakşehir'in karşısına çıkacak. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa sakatlıkları sebebiyle Başakşehir maçında oynayamayacak… Sarı-Lacivertliler'de bugün yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ilk kez forma giyebilir. Aykut Kocaman ve Pereira ile ilgili ilginç bir istatistik… Kocaman, Konyaspor'un başındayken Pereira ile 4 defa karşılaştı. 3'ünü kaybetti, sadece 1 kez kazandı.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Osai, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia

        BİR GÖRÜŞ: Fenerbahçe, rakipleri Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyecektir. Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yine ileride baskı kuran ve çabuk sonuç almaya çalışan oyun anlayışıyla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bu maçta ağır favori. Galip gelmesi durumunda ise Aykut Kocaman ile yollar ayrılabilir.
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