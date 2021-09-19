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    • Spor
    • 19.09.2021 13:35
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    • 19.09.2021 13:37
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    CANLI | Giresunspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Giresunspor - Konyaspor maçıyla devam ediyor. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Giresunspor - Konyaspor

    Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.

    GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Giresunspor:     Onurcan, Zeki, Diarra, Serginho, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Traore, Flavio, Perez, Suleymanov
    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Serdar, Guilherme, Soner, Sokol, Amir, Endri, Abdülkerim, Michalak, Skubic

    GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
    Giresunspor - Konyaspor arasında oynanan zorlu mücadele saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    İŞTE GİRESUNSPOR KONYASPOR MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ
    Giresunspor ile Konyaspor arasında oynanan 12 lig maçının sadece ikisi berabere biterken (3G-7G), bu iki beraberlik de son iki karşılaşmada çıktı (2011/12 1. Lig).

    Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da gol atamadan kaybeden Giresunspor, bunu lig tarihinde bir sezonun ilk beş haftalık sürecinde yaşayan (hükmen yenilgiler hariç) ikinci takım olabilir (Malatyaspor; 2001/02).

    Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Konyaspor (3G 1B), lig tarihinde ilk kez bir sezona beş maçlık yenilmezlik serisiyle başlamak için sahaya çıkıyor.

    Süper Lig'de 22 maçtır kazanamayan Giresunspor (5B 17M), son galibiyetini Aralık 1976'da Trabzonspor'u iç sahada mağlup ederek aldı (2-0).

    Deplasmanda dört maçtır kaybetmeyen (2G 2B) ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen Konyaspor, önceki üç maçlık süreçten puansız ayrılmış ve kalesinde toplam dokuz gol görmüştü.

    2021/22 Süper Lig sezonunda Giresunspor'dan (41) daha az faul yapan tek takım Yeni Malatyaspor (33). .

    Bu sezon Giresunspor formasıyla Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan (11) ve şut pası veren (8) oyuncu Zeki Yavru.

    Konyaspor forması giyen Sokol Cikalleshi, bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına 4 puan kazandırdı (2 gol & 1 asist).

    Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atan Abdülkerim Bardakçı, daha önce forma giydiği toplam 53 karşılaşmada kaydettiği gol sayısına (3) ulaşmak için sahaya çıkıyor.

    Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kariyerinde Giresunspor'a rakip olduğu üç lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı (2G 1B).

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