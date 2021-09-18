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    Terim Sarri’yi nakavt etti

    İtalyan basını, tecrübeli hoca Fatih Terim'e övgü yağdırdı. La Gazetta dello Sport, "Sarri'nin Lazio'su Fatih Terim'in Galatasaray'ı önünde nakavt oldu" ifadesini kullandı. Calcio Mercato ise, "İmparator Terim, Lazio önünde çok önemli bir zafer elde etti" yorumunu yaptı.

    Terim Sarri’yi nakavt etti

    Cimbom Avrupa Ligi'ndeki imk maçında Lazio'yu yenerken, bu flaş galibiyet İtalyan basınında geniş yer buldu. Herkes, Fatih Terim'den övgüyle bahsederken, La Gazetta dello Sport, "Terim'in G.Saray'ı, Sarri'nin Lazio'sunu nakavt etti' dedi.

    STRAKOSHA'DAN HEDİYE!
    Haberde, "Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti" ifadesi yer aldı. Calcio Mercato, "Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!" sözleriyle maçı özetledi.

    FUTBOL BÜYÜK ÖVGÜ TOPLADI
    G.Saray'ın futbolundan övgüyle bahseden La Repubblica, Strakosha'nın yediği hatalı gole değinerek "Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi mahkum etti" İfadesini kullandı.

    SAYGIDAN ÖNÜNDE EĞİLDİ
    Lazio İstanbul deplasmanında Galatasaray'a 1-0 kaybederken, İtalyan ekibinin dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizio Sarri'nin hareketi gündeme oturdu. Sarri karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber hemen yakın arkadaşı olan Fatih Terim'in yanına hareketlendi. Tecrübeli hoca ardından herkesin şaşkın bakışları araında meslektaşının önünde saygıyla eğildi. Sarri maç sonundaki açıklamasında, "Terim'e rakip olmak çok zor" diye konuşmuştu.

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