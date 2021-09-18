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    • Spor
    • 18.09.2021 13:29
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    • 18.09.2021 13:29
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    Sivasspor-Gaziantep FK canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 2 puanla 16. sırada bulunurken konuk ekip ise 4 puanla 14. sırada. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Sivasspor-Gaziantep FK

    Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekipte Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı sebebiyle forma giyemeyecekler.

    GAZİANTEP FK MAÇININ 11'LERİ
    SİVASSPOR:     Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Gradel, Yatabare

    GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Mendyl, Jefferson, Merkel, Messaoudi, Recep Niyaz, Muhammet, Dicko


    5. RANDEVU
    Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride maçların ikisinden Sivasspor, 1'inden de Gaziantep FK galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

    Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar 4 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

    Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    2019-2020 Sezonu
    Sivasspor - Gaziantep: 1-1
    Gaziantep - Sivasspor: 5-1

    2020-2021 Sezonu
    Sivasspor - Gaziantep: 2-1
    Gaziantep - Sivasspor: 0-1


    SİVASSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Saat 13.30'da başlayan maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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