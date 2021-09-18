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    • Spor
    • 18.09.2021 12:29
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    • 18.09.2021 12:29
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    Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Süper Lig heyecanı 5. haftasında son sürat devam ediyor. Süper Lig maçlarında bugün Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım, zirve yarışında mağlup gelmek istemiyor. Trabzonspor ekibinde 2 oyuncuda (Trondsen ve Djaniny) sakatlık bulunuyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı yakından takip etmek isteyen taraftarlar maçın saatini ve canlı yayın izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa Tarbzonspor maçı yapılacak. Bu heyecanlı karşılaşmayı izleyecek taraftarlar maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    TRABZONSPOR'DA SAKATLIKLAR

    Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen bu maçta forma giyemeyecek. Djaniny'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek.

    KASIMPAŞA İLE 25'İNCİ RANDEVU

    Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.

        KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

        Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut, Jörgensen

        Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius.

        TRABZONSPOR AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geldi. 311 gündür görevde bulunan deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında dış sahada çıktığı 18 maçta 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

        EN ÇOK KASIMPAŞI'YI YENDİ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde ise en çok İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı mağlup etti. Deneyimli teknik adam ligde; Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında Kasımpaşa ile karşılaştığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berbere kaldı. 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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        Haberler Spor Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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