Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa Tarbzonspor maçı yapılacak. Bu heyecanlı karşılaşmayı izleyecek taraftarlar maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIKLAR
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen bu maçta forma giyemeyecek. Djaniny'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek.
KASIMPAŞA İLE 25'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.