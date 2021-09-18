Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TRABZONSPOR AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geldi. 311 gündür görevde bulunan deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında dış sahada çıktığı 18 maçta 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

EN ÇOK KASIMPAŞI'YI YENDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde ise en çok İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı mağlup etti. Deneyimli teknik adam ligde; Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında Kasımpaşa ile karşılaştığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berbere kaldı. 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.