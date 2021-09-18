

Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, Wright.



BİR GÖRÜŞ: Ersun Yanal yönetiminde taktik disiplin açısından iyi bir görüntü veren Antalyaspor, geride kalan 4 maçta ortaya koyduğu futbolun karşılığını sonuç olarak alamadı. Bunun da getirdiği baskıyla Antalyaspor, Beşiktaş karşısında daha atak bir futbol ortaya koyacaktır. Akdeniz ekibi, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı sergilediği futbolla bu ligin dişli takımlarından biri olduğunu gösterdi. Seyir zevki açısından bizleri güzel bir maç bekliyor.