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    • Spor
    • 18.09.2021 13:17
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    • 18.09.2021 13:25
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    Beşiktaş Antalya deplasmanında! Kartal'ın en büyük silahı Pjanic

    Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. İki takımdaki bu mücadele öncesi son durum, sakat ve cezalı oyuncular ile muhtemel 11'ler haberimizde.

    EMRE AKDENİZ
    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Kartal’ın en büyük silahı Pjanic!

    Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında bugün saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda oynanacak olan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sporst 1'den naklen yayınlanacak. Sonucu merakla beklenen bu mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz masaya yatırdı. İki takımdaki bu mücadele öncesi son durum, sakat ve cezalı oyuncular ile muhtemel 11'ler haberimizde.


    ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN ANTALYASPOR CEPHESİ:
    Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabilen Antalyaspor, sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Akdeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi Doğukan Nelik ve Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor. Bu iki isim dışında Antalyaspor'da eksik yok.


    Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, Wright.


    BİR GÖRÜŞ: Ersun Yanal yönetiminde taktik disiplin açısından iyi bir görüntü veren Antalyaspor, geride kalan 4 maçta ortaya koyduğu futbolun karşılığını sonuç olarak alamadı. Bunun da getirdiği baskıyla Antalyaspor, Beşiktaş karşısında daha atak bir futbol ortaya koyacaktır. Akdeniz ekibi, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı sergilediği futbolla bu ligin dişli takımlarından biri olduğunu gösterdi. Seyir zevki açısından bizleri güzel bir maç bekliyor.


        EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN BEŞİKTAŞ CEPHESİ:
        Süper Lig'de henüz kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında da kayıp yaşamadan yoluna devam etmenin peşinde. Hafta içi Dortmund'a Şampiyonlar Ligi'ne karşı yenilmesine rağmen futbolu ile umut veren Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında Welinton, Vida, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.


        BİR GÖRÜŞ: Beşiktaş eksikleri olmasına rağmen Antalyaspor karşısında güçlü ve kaliteli bir 11'le sahada yer alacak. Özellikle Pjanic'in takıma katılmasıyla Beşiktaş'ın rakipleri için daha tehkileli bir takım haline geldiğini söyleyebiliriz. Boşnak yıldız oyun zekası ve kalitesiyle Antalyaspor karşısında Beşiktaş'ın en büyük silahı olacaktır. Batshuayi, Pjanic'in servislerini iyi değerlendirebilirse Siyah-Beyazlılar Antalya'dan 3 puanla döner.

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        Haberler Spor Beşiktaş Antalya deplasmanında! Kartal'ın en büyük silahı Pjanic
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