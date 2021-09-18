Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında bugün saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda oynanacak olan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sporst 1'den naklen yayınlanacak. Sonucu merakla beklenen bu mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz masaya yatırdı. İki takımdaki bu mücadele öncesi son durum, sakat ve cezalı oyuncular ile muhtemel 11'ler haberimizde.
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN ANTALYASPOR CEPHESİ:
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabilen Antalyaspor, sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Akdeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi Doğukan Nelik ve Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor. Bu iki isim dışında Antalyaspor'da eksik yok.
Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, Wright.
BİR GÖRÜŞ: Ersun Yanal yönetiminde taktik disiplin açısından iyi bir görüntü veren Antalyaspor, geride kalan 4 maçta ortaya koyduğu futbolun karşılığını sonuç olarak alamadı. Bunun da getirdiği baskıyla Antalyaspor, Beşiktaş karşısında daha atak bir futbol ortaya koyacaktır. Akdeniz ekibi, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı sergilediği futbolla bu ligin dişli takımlarından biri olduğunu gösterdi. Seyir zevki açısından bizleri güzel bir maç bekliyor.