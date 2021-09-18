Süper Lig'e muhteşem bir giriş yapan ve ilk 4 haftada topladığı 10 puanla farkını ortaya koyan Trabzonspor bugün saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki takımın son durumunu Onur Koçhan ve Emre Akdeniz mercek altına aldı. Kasımpaşa ve Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu var mı? Hangi 11'lerle sahaya çıkacaklar. Son dakika gelişmeleri neler…