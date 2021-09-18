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    • Spor
    • 18.09.2021 12:25
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    • 18.09.2021 12:25
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    Fırtına İstanbul deplasmanında! Kasımpaşa mı Trabzonspor mu?

    Süper Lig’de 5. haftada İstanbul’da kritik bir karşılaşma oynayacak. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. İki takımı zorlu maç öncesi analiz ettik. İşte haberin detayları.

    Onur Koçhan
    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Hedef yeniden zirve! Galibiyetin şifresi hızlı çıkışlar

    Süper Lig'e muhteşem bir giriş yapan ve ilk 4 haftada topladığı 10 puanla farkını ortaya koyan Trabzonspor bugün saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki takımın son durumunu Onur Koçhan ve Emre Akdeniz mercek altına aldı. Kasımpaşa ve Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu var mı? Hangi 11'lerle sahaya çıkacaklar. Son dakika gelişmeleri neler…

    EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KASIMPAŞA CEPHESİ
    Kasımpaşa ligde oynadığı 4 maçta 5 puan topladı. Geçen hafta Kayserispor'a 2-0 kaybeden İstanbul ekibinde moraller oldukça bozuk... Paşa, Trabzonspor galibiyetiyle yaraları sarmak istiyor. Cihat Arslan'ın ekibinde zorlu maç öncesinde Varga dışında eksik bulunmuyor. Tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

    KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'İ: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Evren, Hadergjonaj, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen, Umut

    BİR GÖRÜŞ: Kasımpaşa, Trabzonspor maçında 'bekle-gör' taktiğiyle mücadele edecektir. İstanbul temsilcisi, Bordo-Mavililer'in savunmada verdiği boşlukları kontra ataklarla değerlendirmek isteyecektir. Yusuf Erdoğan ligin üst düzey kontra oyuncularından biri. Cihat hoca Trabzonspor maçında onun üzerinden sonuç almaya çalışacaktır.


        ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN TRABZONSPOR CEPHESİ:
        Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 2-0'dan yakalayan Trabzonspor ligde ilk puan kaybını yaşadı. 4 haftada 10 golle 10 puan toplayan Fırtına, Paşa deplasmanında galip gelerek zirve yarışında yolunu devam etmek isteyecek. Bordo-Mavililer'de sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmadı. Abdullah Avcı'nın kritik maça Galatasaray maçının 11'i ile çıkması bekleniyor. Trabzonspor, rakiplerinin Avrupa dönüşü oynayacağı maçlar öncesi kendisine avantaj sağlamak istiyor.

        TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

        BİR GÖRÜŞ: Trabzonspor hücum hattı her maçta gol atacak kaliteye sahip. Bunu da ilk 4 haftada sergiledikleri performansla gösterdiler. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u Kasımpaşa'nın hızlı çıkışlarını kontrol altına almayı başarırsa Fırtına için her şey daha kolay hale gelir. Trabzonspor savunması ve orta sahasının performansı sonuçta belirleyici olacaktır.

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