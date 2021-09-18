Süper Lig'e muhteşem bir giriş yapan ve ilk 4 haftada topladığı 10 puanla farkını ortaya koyan Trabzonspor bugün saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki takımın son durumunu Onur Koçhan ve Emre Akdeniz mercek altına aldı. Kasımpaşa ve Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu var mı? Hangi 11'lerle sahaya çıkacaklar. Son dakika gelişmeleri neler…
EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KASIMPAŞA CEPHESİ
Kasımpaşa ligde oynadığı 4 maçta 5 puan topladı. Geçen hafta Kayserispor'a 2-0 kaybeden İstanbul ekibinde moraller oldukça bozuk... Paşa, Trabzonspor galibiyetiyle yaraları sarmak istiyor. Cihat Arslan'ın ekibinde zorlu maç öncesinde Varga dışında eksik bulunmuyor. Tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'İ: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Evren, Hadergjonaj, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen, Umut
BİR GÖRÜŞ: Kasımpaşa, Trabzonspor maçında 'bekle-gör' taktiğiyle mücadele edecektir. İstanbul temsilcisi, Bordo-Mavililer'in savunmada verdiği boşlukları kontra ataklarla değerlendirmek isteyecektir. Yusuf Erdoğan ligin üst düzey kontra oyuncularından biri. Cihat hoca Trabzonspor maçında onun üzerinden sonuç almaya çalışacaktır.