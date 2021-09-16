Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Frankfurt maç sonucu: 1-1!

UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile mücadele etti. Maçı izleyemeyen bir çok kişi maç özetini golleri ve özel anları merak ediyor. 16 Eylül Perşembe günü oynanan Fenerbahçe-Frankfurt maç sonucu belli oldu. Maç 1-1 bitti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda Sarı Lacivertli takım 90+2'de penaltı kazandı. Ancak penaltı kuralı ihlal edildiği için gol sayılmadı. İşte Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları...
FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇ SONUCU
Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe mücadelenin son anlarında bir penaltıdan yararlanamadı.
FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇ ÖZETİ VE ÖNEMLİ ANLAR!
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Gustavo'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Trapp gole izin vermedi.
3. dakikada sağ kanattan Osayi'nin içeriye çevirdiği topa Frankfurt defansı ters vuruş yapınca kaleci Traap, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
10. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Mesut'un pasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Rossi'nin vuruşu kaleciden sekti. Ardından Mesut'un şutunda top ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. 0-1
21. dakikada sağ kanattan Valencia'nın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Mert Hakan'ın şutu kaleyi bulmadı.
41. dakikada Frankfurt'un hızlı atağında sol kanattan Kostic'in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Lammers bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı. İki takımda da devre arasında oyuncu değişikliği olmadı.
48.dakikada sağ kanattan korneri Mesut Özil kullandı ortasını savunma çıkardı
50.dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
55.dakikada Frankfurt atağında Durm vurdu şutu savunmamıza çarpıp kornere gitti.
OFSAYT! 59.dakikada sol kanattan Kamada kaçtı yerden pasına Lammers vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi
70.dakikada sol kanattan Szalai ortaladı ancak topu kaleci aldı
HAUGE SAHADA! 72.dakikada Frankfurt takımında Borre çıktı Hauge girdi