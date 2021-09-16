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    • 17.09.2021 13:20
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    • 17.09.2021 13:20
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    Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Frankfurt maç sonucu: 1-1!

    Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları haberimizde. 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Frankfurt maç sonucu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Fenerbahçe maçtan 1 puanla döndü. Fenerbahçe- Alman ekibi Frankfurt maç sonucu 1-1... İşte zorlu karşılaşmadan özetler, goller ve önemli anlar!

    takvim.com.tr
    Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları!

    UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile mücadele etti. Maçı izleyemeyen bir çok kişi maç özetini golleri ve özel anları merak ediyor. 16 Eylül Perşembe günü oynanan Fenerbahçe-Frankfurt maç sonucu belli oldu. Maç 1-1 bitti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda Sarı Lacivertli takım 90+2'de penaltı kazandı. Ancak penaltı kuralı ihlal edildiği için gol sayılmadı. İşte Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları...

    FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇ SONUCU

    Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe mücadelenin son anlarında bir penaltıdan yararlanamadı.

    FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇ ÖZETİ VE ÖNEMLİ ANLAR!

    Maçtan dakikalar (İlk yarı)

    1. dakikada Gustavo'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Trapp gole izin vermedi.

    3. dakikada sağ kanattan Osayi'nin içeriye çevirdiği topa Frankfurt defansı ters vuruş yapınca kaleci Traap, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

    10. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Mesut'un pasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Rossi'nin vuruşu kaleciden sekti. Ardından Mesut'un şutunda top ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. 0-1

    21. dakikada sağ kanattan Valencia'nın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Mert Hakan'ın şutu kaleyi bulmadı.

    41. dakikada Frankfurt'un hızlı atağında sol kanattan Kostic'in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Lammers bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

    İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

    İkinci yarı başladı. İki takımda da devre arasında oyuncu değişikliği olmadı.

    48.dakikada sağ kanattan korneri Mesut Özil kullandı ortasını savunma çıkardı

    50.dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

    55.dakikada Frankfurt atağında Durm vurdu şutu savunmamıza çarpıp kornere gitti.

    OFSAYT! 59.dakikada sol kanattan Kamada kaçtı yerden pasına Lammers vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi

    70.dakikada sol kanattan Szalai ortaladı ancak topu kaleci aldı

    HAUGE SAHADA! 72.dakikada Frankfurt takımında Borre çıktı Hauge girdi

        ALTAY ÇIKARDI! 74.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kostic şutunu çekti kaleci Altay topu çıkardı seken topa Kostic bir kez daha hamle yaptı ancak bu kez de araya Kim Min-Jae girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı

        4 OYUNCU BİRDEN DEĞİŞTİ! 75.dakikada Valencia, Mesut, Mert Hakan ve Ferdi çıktı Berisha, Pelkas, Max Meyer ve Muhammed girdi

        82.dakikada Max Meyer orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

        SARI KART! 85.dakikada Fenerbahçe'de bu kez Gustavo sarı kart gördü

        PENALTI GELDİ! 90.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Rossi ara pasını verdi Pelkas kaleciyi geçti ancak darbesi sonucu yerde kaldı hakem tereddütsüz penaltı kararını verdi

        GOL İPTAL EDİLDİ! 90+2.dakikada Fenerbahçe, Berisha ile öne geçti ancak gol iptal oldu. Pelkas'ın penaltısını kaleci Trapp kurtardı, seken topa Berisha vurdu ve golü attı ancak VAR incelemesi sonucu Berisha'nın golü iptal oldu.

        Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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        Haberler Spor Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Frankfurt maç sonucu: 1-1!
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