Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi: Devre arasında kesin yolcu!

Mbaye Diagne'nin sezona hızlı girişi ve Halil Dervişoğlu'nun transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre genç forvetle devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.
SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN 2022'DE SONA ERECEK
Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.
4 MİLYON DOLAR ÖDEYEREK GENÇ YILDIZIN BONSERVİSİNİ ALABİLİYOR
Mısır kulübüyle yapılan sözleşme gereği Galatasaray 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 4 milyon dolar ödeyerek genç yıldızın bonservisini alabiliyor. Ancak yapılan protokoldeki maddeye göre Galatasaray eğer Mohamed'in bonservisini alacaksa bunu ocak ayında Zamalek'e yazılı olarak bildirmek zorunda.