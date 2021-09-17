Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi: Devre arasında kesin yolcu!



Bu nedenle Galatasaray yönetimi, başta Bordeaux olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer alan Mohamed'la devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Bu durumda ya Mısırlı forvet Zamalek'ten bonservisi alınarak başka bir takıma satılacak ya da sözleşme fesh edilerek yollar ayrılacak.

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