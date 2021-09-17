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    • Spor
    • 17.09.2021 12:24
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    • 17.09.2021 12:24
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    Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi: Devre arasında kesin yolcu!

    Galatasaray’da şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi hiç kuşkusuz Mostafa Mohamed. 10 resmi maçta 277 dakika sahada kalan ve henüz gol atamayan Mısırlı forvetin Fransız kulübü Bordeaux’ya transferi son anda yatmıştı. Florya’dan gelen bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim performansından memnun olmadığı Mohamed’in bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Mostafa Mohamed’in bileti kesildi!

    Mbaye Diagne'nin sezona hızlı girişi ve Halil Dervişoğlu'nun transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre genç forvetle devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.


    SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN 2022'DE SONA ERECEK
    Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.




    4 MİLYON DOLAR ÖDEYEREK GENÇ YILDIZIN BONSERVİSİNİ ALABİLİYOR
    Mısır kulübüyle yapılan sözleşme gereği Galatasaray 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 4 milyon dolar ödeyerek genç yıldızın bonservisini alabiliyor. Ancak yapılan protokoldeki maddeye göre Galatasaray eğer Mohamed'in bonservisini alacaksa bunu ocak ayında Zamalek'e yazılı olarak bildirmek zorunda.


        FAYDALI OLAMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
        Florya'dan gelen bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim performansından memnun olmadığı Mohamed'in bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor. Ancak Ocak ayında bu kararın Zamalek'e bildirilmesi durumunda, Mısırlı yıldızın sezonun geri kalan kısmında takıma faydalı olamayacağı düşünülüyor.


        Bu nedenle Galatasaray yönetimi, başta Bordeaux olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer alan Mohamed'la devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Bu durumda ya Mısırlı forvet Zamalek'ten bonservisi alınarak başka bir takıma satılacak ya da sözleşme fesh edilerek yollar ayrılacak.

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