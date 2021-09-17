İzmir derbisi CANLI İZLE: Altay Göztepe maçı canlı izleme yolları! Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar

Altay ve Göztepe Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Bugünkü müsabakayla 18 sezonun ardından Süper Lig'de İzmir derbisi fırtınası esecek. Büyük mücadele Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. İzmir derbisinde Altay, Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmuyor. Siyah beyazlılar 5. hafta mücadelesinde bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Göztepe'nin 11'lerinde İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Kerim, Tijanic, Soner, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Lourency yer alıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçı canlı izleme yolları! İzmir derbisi canlı izleme linki, Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar...
ALTAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İzmir derbisinde 17 Eylül 2021 Cuma günü Altay ve Göztepe maçı oynanacak. Maç saat 20:00'da başlayacak.
ALTAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI 11'LER BELLİ OLDU!
Maçın başlamasına dakikalar kaldı. Her iki takımın da 11'leri belli oldu.
Altay: Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Poko, Zeki, Thaciano, Thiam, Kappel, Rodriguez, Bamba
Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Kerim, Tijanic, Soner, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Lourency
MÜCADELENİN HAKEMİ KİM?
Altay ile Göztepe maçını İzmir'in başarılı hakemi Halil Umut Meler yönetecek. Derbide Erkan Özdamar da VAR hakemi olacak.