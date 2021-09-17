İzmir derbisi CANLI İZLE: Altay Göztepe maçı canlı izleme yolları! Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar

18 YIL SONRA YENİDEN!

Süper Lig'de 18 yıl sonra oynanacak İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye yalnızca ev sahibi konumundaki Altay'ın taraftarları girebilecek. Göztepe taraftarı pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a (D) yenilerek düşüşe geçen 6 puanlı 9'uncu sıradaki Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi karşısında çıkış yakalamaya çalışacak. Evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan 5 puanlı 12'nci basamaktaki Sarı-Kırmızılılar ise 2'de 2 yapmak için mücadele edecek.

TEKNİK DİREKTÖRLER...

Derbide 71 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile 38 yaşındaki Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ligin en deneyimli ve genç teknik adamları olarak kozlarını paylaşacak. İkinci maçına çıkacak Sırp çalıştırıcı ilk derbi heyecanını yaşayacak.