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    • 17.09.2021 19:34
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    • 17.09.2021 19:34
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    İzmir derbisi CANLI İZLE: Altay Göztepe maçı canlı izleme yolları! Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar

    Süper Lig'in 5. haftasında heyecan Altay - Göztepe maçı ile devam ediyor. 17 Eylül Cuma günü oynanacak Altay Göztepe maçı saat 20:00'da başlayacak. Yüz binlerce taraftar 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşayacak.Kritik müsabakada her iki takımın da 11'leri açıklandı. Altay'da Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Poko, Zeki, Thaciano, Thiam, Kappel, Rodriguez, Bamba sahada olacak. beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak Altay Göztepe maçını canlı izleme yolları merak ediliyor. İşte Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar ve İzmir derbisini kesintisiz HD olarak izleyebileceğiniz canlı yayın linki...

    takvim.com.tr
    İzmir derbisi CANLI İZLE: Altay Göztepe maçı canlı izleme yolları! Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar

    Altay ve Göztepe Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Bugünkü müsabakayla 18 sezonun ardından Süper Lig'de İzmir derbisi fırtınası esecek. Büyük mücadele Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. İzmir derbisinde Altay, Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmuyor. Siyah beyazlılar 5. hafta mücadelesinde bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Göztepe'nin 11'lerinde İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Kerim, Tijanic, Soner, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Lourency yer alıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçı canlı izleme yolları! İzmir derbisi canlı izleme linki, Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar...

    ALTAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    İzmir derbisinde 17 Eylül 2021 Cuma günü Altay ve Göztepe maçı oynanacak. Maç saat 20:00'da başlayacak.

    ALTAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    ALTAY - GÖZTEPE MAÇI 11'LER BELLİ OLDU!

    Maçın başlamasına dakikalar kaldı. Her iki takımın da 11'leri belli oldu.

    Altay: Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Poko, Zeki, Thaciano, Thiam, Kappel, Rodriguez, Bamba

    Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Kerim, Tijanic, Soner, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Lourency

    MÜCADELENİN HAKEMİ KİM?

    Altay ile Göztepe maçını İzmir'in başarılı hakemi Halil Umut Meler yönetecek. Derbide Erkan Özdamar da VAR hakemi olacak.

        Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

        Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak. Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

        Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.

        Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.

        Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

        18 YIL SONRA YENİDEN!

        Süper Lig'de 18 yıl sonra oynanacak İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye yalnızca ev sahibi konumundaki Altay'ın taraftarları girebilecek. Göztepe taraftarı pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a (D) yenilerek düşüşe geçen 6 puanlı 9'uncu sıradaki Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi karşısında çıkış yakalamaya çalışacak. Evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan 5 puanlı 12'nci basamaktaki Sarı-Kırmızılılar ise 2'de 2 yapmak için mücadele edecek.

        TEKNİK DİREKTÖRLER...

        Derbide 71 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile 38 yaşındaki Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ligin en deneyimli ve genç teknik adamları olarak kozlarını paylaşacak. İkinci maçına çıkacak Sırp çalıştırıcı ilk derbi heyecanını yaşayacak.

        BİRLİKTE DÜŞMÜŞLERDİ!

        İzmir temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek. En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan o maçta Altay'ın gollerini İbrahim Akın ve İnanç Gültekin kaydetti. Altay ve Göztepe o sezon birlikte küme düşerken, Sarı-Kırmızılılar aradan geçen yıllar içinde amatör kümeye, Siyah-Beyazlılar ise 3'üncü Lig'e kadar gerileyerek ardından küllerinden doğup Süper Lig'e döndü.
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        Haberler Spor İzmir derbisi CANLI İZLE: Altay Göztepe maçı canlı izleme yolları! Altay Göztepe maçını şifresiz veren kanallar
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