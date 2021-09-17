Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig: Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 yenik gelen Beşiktaş, bu hafta Süper Lig maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, Antalyaspor maçında da galip bir şekilde ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı yakından takip eden taraftarlar maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!