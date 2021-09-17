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    • Spor
    • 17.09.2021 18:41
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    • 17.09.2021 18:41
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    Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İzmir derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?

    Süper Lig heyecanı son sürat devam ediyor. Süper Lig 5. hafta maçında Altay ile Göztepe karşı karşıya geliyor. 18 sezon sonra gerçekleşen İzmir derbisi sporseverler tarafından ilgiyle takip edilecek. Sarı-kırmızılı takımda Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı izleyecek taraftarlar derbi maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İzmir derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?

    Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta Altay Göztepe derbisi yapılacak. Bu heyecanlı karşılaşmayı izleyecek taraftarlar derbi maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar!

    ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Altay - Göztepe maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    ALTAY - GÖZTEPE MAÇNIN HAKEMİ KİM?

    Altay ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi, İzmir bölgesinin deneyimli hakemi Halil Umut Meler yönetecek. İzmir derbisinde Erkan Özdamar VAR hakemi olacak.

        TARAFTARLARDAN DERBİ MORALİ

        Göztepe'yi derbi öncesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren çok sayıda taraftar, Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımlarına tezahüratta bulundu.

        Meşale ve pankartlarla çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, derbi öncesinde takımlarına moral verdi. Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
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        Haberler Spor Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İzmir derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?
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