Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İzmir derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta Altay Göztepe derbisi yapılacak. Bu heyecanlı karşılaşmayı izleyecek taraftarlar derbi maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar!