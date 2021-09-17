Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İzmir derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta Altay Göztepe derbisi yapılacak. Bu heyecanlı karşılaşmayı izleyecek taraftarlar derbi maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Altay Göztepe maçı saat kaçta? İzmir derbi maçı Altay Göztepe hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar!
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Göztepe maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALTAY - GÖZTEPE MAÇNIN HAKEMİ KİM?
Altay ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi, İzmir bölgesinin deneyimli hakemi Halil Umut Meler yönetecek. İzmir derbisinde Erkan Özdamar VAR hakemi olacak.