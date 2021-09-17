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    • 17.09.2021 12:41
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    Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye Vitor Pereira'dan terapi

    Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı en sürpriz isimlerden olan Uruguaylı Diego Rossi'nin ilk 2 maçtaki performansı eleştiri topladı. Teknik adam Vitor Pereira ise Frankfurt maçı sonrası oyuncusuyla özel olarak ilgilenerek moralini yükseltti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Rossi’ye Pereira’dan terapi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi, Sivasspor maçından sonra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt karşılaşmasında da beklentileri karşılayamadı.

    Sarı-Lacivertliler'in Uruguaylı yıldızı taraftarlar tarafından çok eleştirilse de teknik direktörü ona sahip çıktı. Pereira'nın Almanya'daki maçtan sonra Rossi ile özel sohbet gerçekleştirdiği ve ona moral verdiği öğrenildi.

    Pereira'nın Rossi'ye, "Frankfurt karşısında çok iyi mücadele ettin. Performansından çok memnunum. Eleştirelere kulağını kapat. Neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Daha iyi duruma geleceksin" dediği bildirildi.

        Sivasspor maçından sonra Frankfurt maçında da hücumda istediklerini yapamayan Uruguaylı yıldızın hocasının sözleri sonrasında morali yerine geldi. Pereira, takımını hem taktiksel hem de mental açıdan geliştirmeye devam ediyor.

        23 yaşındaki Diego Rossi, Sarı-Lacivertli formayla 1 Süper Lig ve 1 Avrupa Ligi maçında 180 dakika sahada kalmasına rağmen gol ve asist üretemedi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Rossi'nin E.Frankfurt maçında oyundan çıkması gerektiğini vurguladı.

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