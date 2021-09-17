Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye Vitor Pereira'dan terapi

Fenerbahçe'nin yeni transferi, Sivasspor maçından sonra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt karşılaşmasında da beklentileri karşılayamadı.
Sarı-Lacivertliler'in Uruguaylı yıldızı taraftarlar tarafından çok eleştirilse de teknik direktörü ona sahip çıktı. Pereira'nın Almanya'daki maçtan sonra Rossi ile özel sohbet gerçekleştirdiği ve ona moral verdiği öğrenildi.
Pereira'nın Rossi'ye, "Frankfurt karşısında çok iyi mücadele ettin. Performansından çok memnunum. Eleştirelere kulağını kapat. Neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Daha iyi duruma geleceksin" dediği bildirildi.