Fenerbahçe'de Vitor Pereira, "Bu futbolun karşılığı galibiyetti" dedi

Almanya deplasmanında 1 puanla yetinen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'dan futbolcularına övgü geldi. Portekizli hoca, "Maça çok iyi başladık. Golü de attık. Golden sonra farkı açabilirdik. Çok basik bir hatadan gol yedik. Ardından yine çok iyi reaksiyon verdik. İkinci yarıda da önemli fırsatlar yakaladık. Ancak galibiyeti getirecek golü atamadık" dedi.

PENALTI KAÇAR, BİZ BİR AİLEYİZ

Son dakikada kaçan penaltıyı değerlendiren Pereira, "Futbol böyle bir oyun. Dünyanın en iyi futbolcuları penaltı kaçırıyor. Önemli olan birlikte olmak. Biz bir aileyiz" diye konuştu.

GRUBUMUZ ÇOK ÇEKİŞMELİ

Pereira, "Takımın oynadığı oyundan memnunum. Son dakika maçı kazanabilirdik. Çekişmeli bir grupta yer alıyoruz, kolay olmayacak. Sonuna kadar mücalede edeceğiz" ifadesini kullandı.