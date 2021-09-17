Fenerbahçe ve TFF’de Ferdi Kadıoğlu seferberliği

Fenerbahçe'de sezona müthiş bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu şu ana kadar gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Vitor Pereira'nın yeni sisteminde 4'lü orta alanın solunda çok zor bir görev yapan ancak bunun üstesinden başarıyla gelen genç yıldız taraftarların da gözdesi oldu.