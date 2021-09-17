Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Efsane coach Ivkoviç hayatını kaybetti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Başantrenör olarak Anadolu Efes'i de çalıştıran ve Avrupa'da birçok takımla büyük başarılara imza atan Sırp efsane Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Efes bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Ivkovic'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ivkovic ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Efsane coach Ivkoviç hayatını kaybetti

    Başantrenör olarak Anadolu Efes'i de çalıştıran ve Avrupa'da birçok takımla büyük başarılara imza atan Sırp efsane Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Efes bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Ivkovic'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ivkovic ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

    A MİLLİ TAKIMIMIZ 41 SIRAYA GERİLEDİ
    A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41.'liğe geriledi. EURO 2020'de 3 maçını da kaybederek gruptan çıkamayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, geçen ay 10 basamak düştükten sonra bu ay da Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41. sıraya geriledi. Belçika klasmandaki liderliğini devm ettirdi.

    122 GÜN SONRA DÖNÜYOR
    Yaşadığı     sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 8 resmi karşılaşmada görev yapamayan Dorukhan, Kasımpaşa maçında Teknik direktör Abdullah Avcı'dan görev bekliyor. Dorukhan şans bulurse 122 gün sonra sahalara dönmüş olacak.

        HAYDİ BEGÜM SAHNE SENİN
        Aerobik         cimnastik dalında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden, Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Avrupa şampiyonluğu için podyuma çıkıyor. Şampiyona bugün İtalya'nın Pesaro şehrinde başlayacak.

        İZMİR'DE DERBİ VAR!
        Süper Lig'de 5. haftanın perdesi bu akşam açılacak. Saat 20.00'de oynanacak maçlarda Altay ile Göztepe ve Malatya ile Karagümrük karşılaşacak.

        GHEZZAL BU SEZON 5'TE 'SIFIR' YAPTI
        Geçen sezonun kahramanı Ghezzal bu sezona kötü başladı. 5 maçta 393 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Dortmund maçındaki etkisiz kalan Ghezzal 15 ikili mücadelenin 11'ini kaybetti.

            BOLUSPOR'DAN FARKLI TARİFE!
            TFF 1. Lig'de 5. hafta heyecanı dün tamamlandı. Boluspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-0 yendi. Dün ayrıca Kocaelispor evinde Balıkesir'i 3-1, A.Gücü ise deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 maglup etti.

            ANTALYA HAZIRLIKLARI HEMEN START ALDI
            Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dortmund maçında oynayanlar salonda idman yaptı.

            LİDERİN MAÇINA ŞANSALAN
            Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Averajla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın yarın Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            5 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı!
            Haberler Spor Efsane coach Ivkoviç hayatını kaybetti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
                SON DAKİKA