Efsane coach Ivkoviç hayatını kaybetti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Başantrenör olarak Anadolu Efes'i de çalıştıran ve Avrupa'da birçok takımla büyük başarılara imza atan Sırp efsane Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Efes bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Ivkovic'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ivkovic ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.