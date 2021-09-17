Efsane coach Ivkoviç hayatını kaybetti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Başantrenör olarak Anadolu Efes'i de çalıştıran ve Avrupa'da birçok takımla büyük başarılara imza atan Sırp efsane Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Efes bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Ivkovic'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ivkovic ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
A MİLLİ TAKIMIMIZ 41 SIRAYA GERİLEDİ
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41.'liğe geriledi. EURO 2020'de 3 maçını da kaybederek gruptan çıkamayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, geçen ay 10 basamak düştükten sonra bu ay da Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41. sıraya geriledi. Belçika klasmandaki liderliğini devm ettirdi.
122 GÜN SONRA DÖNÜYOR
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 8 resmi karşılaşmada görev yapamayan Dorukhan, Kasımpaşa maçında Teknik direktör Abdullah Avcı'dan görev bekliyor. Dorukhan şans bulurse 122 gün sonra sahalara dönmüş olacak.