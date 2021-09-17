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    • 17.09.2021 16:16
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    • 17.09.2021 16:16
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    Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

    Son dakika haberi... Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 4-0'lık skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Milliler yarın yarı finalde Rusya ile karşılaşacak.

    Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

    Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda'yı 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, çeyrek finalde İrlanda ile karşılaştı.

    Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

    49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, milli takımın dördüncü golünü atan Serkan Dereli, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0

    Son şampiyon Türkiye, yarı finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

    Grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenen milliler, böylece 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.

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