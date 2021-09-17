Fenerbahçe istatistiklerde de zirvede

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle rakipleri karşısında maçlara çok iyi başlangıçlar yapan Fenerbahçe istatistiklerle de farkını ortaya koyuyor.
Sarı-Lacivertliler, 5 büyük lig ve Süper Lig'de maçtaki ilk golü atma becerisi yüzde 100 olan 4 takımdan biri konumunda. Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da ilk golü atan taraftı. Kanarya ilk hafta Adana Demirspor'u 1-0 yendi. 2. haftada Antalyaspor'u 2-0'la geçen Sarı-Lacivertliler, Altay deplasmanında iki fark yakaladı.
Sarı Kanarya, 4. haftada Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen yakalanmıştı. Fenerbahçe, Pereira ile birlikte bu sezon maçlara iştahlı ve saldırgan başlangıçlar yapıyor. Bu sezon şampiyonluğu çok isteyen Fenerbahçe ligde 10 puanla 3. sırada.