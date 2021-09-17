Fenerbahçe istatistiklerde de zirvede

Sarı Kanarya, 4. haftada Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen yakalanmıştı. Fenerbahçe, Pereira ile birlikte bu sezon maçlara iştahlı ve saldırgan başlangıçlar yapıyor. Bu sezon şampiyonluğu çok isteyen Fenerbahçe ligde 10 puanla 3. sırada.