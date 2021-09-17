Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.09.2021 14:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 14:58
    ABONE OL

    Fenerbahçe istatistiklerde de zirvede

    Portekizli hoca Vitor Pereira yönetiminde lige ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, istatistiklerde de zirvede. Sarı-lacivertli ekip 5 büyük lig ve Süper Lig'de ilk golü atma becerisi %100 olan 4 takımdan biri oldu.

    Onur Koçhan
    Fenerbahçe istatistiklerde de zirvede

    Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle rakipleri karşısında maçlara çok iyi başlangıçlar yapan Fenerbahçe istatistiklerle de farkını ortaya koyuyor.

    Sarı-Lacivertliler, 5 büyük lig ve Süper Lig'de maçtaki ilk golü atma becerisi yüzde 100 olan 4 takımdan biri konumunda. Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da ilk golü atan taraftı. Kanarya ilk hafta Adana Demirspor'u 1-0 yendi. 2. haftada Antalyaspor'u 2-0'la geçen Sarı-Lacivertliler, Altay deplasmanında iki fark yakaladı.

    Sarı Kanarya, 4. haftada Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen yakalanmıştı. Fenerbahçe, Pereira ile birlikte bu sezon maçlara iştahlı ve saldırgan başlangıçlar yapıyor. Bu sezon şampiyonluğu çok isteyen Fenerbahçe ligde 10 puanla 3. sırada.

        Fenerbahçe'nin dışında liginde ilk golü atma başarısı yüzde 100 olan diğer takımlar ise Chelsea (4'te 4), Milan (3'te 3) ve Roma (3'te 3)… Chelsea liginde 10 puanla 2. sırada yer alıyor. İtalya Ligi'nde ise Roma lider, Milan ise ikinci sırada bulunuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dikkat çeken pankart
        Haberler Spor Fenerbahçe istatistiklerde de zirvede
            SON DAKİKA