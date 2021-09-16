Yolda arızaları göreceğiz!

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz, kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Grup zor ancak elimizden geleni yapıp üst tura çıkmak için uğraşacağız" diye konuştu.

TEMPO VE RİTM ÖNEMLİ

Terim, "Galatasaray'ın taraftarıyla birlikte sahada yakaladığı tempo ve ritm çok önemli. İnşallah sonu güzellikle ve iyi bir sonuçla biter" dedi.

İNŞALLAH SONU KÖTÜ OLMAZ

Tecrübeli hoca, "Trabzon'da ilk yarı çok hakim oynadık. Bu yeni kurulan genç takımın yolda yaptıkları arızaları göreceğiz. İnşallah bu, onaramayacağımız bir yere götürmez" ifadelerini kullandı.

İYİ BİR MİRAS BIRAKMALIYIM

Fatih Terim, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Geleceği ve potansiyeli olan genç bir takım oluşturduk. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum" dedi.