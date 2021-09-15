Lazio maçı öncesi Fatih Terim'den önemli açıklamalar: "Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup, hepsi çok güçlü"





"ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI GİBİ BİR GRUP"

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Marsilya, Lazio, Lokomotiv ve Galatasaray… Avrupa kültürü olan, oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa'da çok bulunmuş kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup. Hepsi çok güçlü, ilki Lazio."

"Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde çok güçlü bir takım kurdular. Şampiyonluğa oynatabilecek kapasitede bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı. Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, alışmış, önemli işler yapabilecek bir takım."

"Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. 'Şu oyuncu şundan daha iyi, bu oyuncu daha önde' demek diğer oyunculara haksızlık olur. Milan maçına kadar lige de iyi başlamışlardı ama karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması çok genç bir Galatasaray var."