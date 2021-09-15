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    • 15.09.2021 17:55
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    Lazio maçı öncesi Fatih Terim'den önemli açıklamalar: "Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup, hepsi çok güçlü"

    Temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolculardan Halil Dervişoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Lazio maçı için heyecanlıyım. İlk defa burada oynayacağım. Takım olarak konsantre olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı. Terim ise "Marsilya, Lazio, Lokomotiv ve Galatasaray… Avrupa kültürü olan, oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa’da çok bulunmuş kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup. Hepsi çok güçlü" dedi.

    Dev maç öncesi Terim’den önemli açıklamalar

    Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek.

    Mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim ve Halil Dervişoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



    "ÖZGÜVENLE ÇIKACAĞIZ"
    Halil Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Oyun stilimden vazgeçmemeye çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktalar var ve bunlar üzerinde çalışma yapıyorum."

    "Lazio maçı için heyecanlıyım. İlk defa burada oynayacağım. Takım olarak konsantre olmuş durumdayız. Yarına iyi hazırlandık. İnşallah taraftarımızın önünde güzel bir performans sergileyip galip çıkacağız. Rakip zor ama biz de kendimizin neler yapabileceğini biliyoruz. Özgüvenle çıkacağız."

    "Burayı seviyorum. Uzun yıllar burada olmak isterim. Fatih hocamla çalıştığım için mutluyum. Forma numarası için de babamın doğum tarihini seçmek istedim."



    "ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI GİBİ BİR GRUP"
    Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Marsilya, Lazio, Lokomotiv ve Galatasaray… Avrupa kültürü olan, oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa'da çok bulunmuş kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup. Hepsi çok güçlü, ilki Lazio."

    "Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde çok güçlü bir takım kurdular. Şampiyonluğa oynatabilecek kapasitede bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı. Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, alışmış, önemli işler yapabilecek bir takım."

    "Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. 'Şu oyuncu şundan daha iyi, bu oyuncu daha önde' demek diğer oyunculara haksızlık olur. Milan maçına kadar lige de iyi başlamışlardı ama karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması çok genç bir Galatasaray var."



        "Ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak ki hata yapacaklardır. Biz de bunları en aza indirerek, bir kazaya sebebiyet vermemek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli. Yarınki programa baksaydım, Galatasaray-Lazio maçını seyretmek için programıma alırdım."

        "Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Kendi evimizde ilk defa oynuyoruz. Bunların 8'ini de kaybetmedik. Kendi sahamıza dair bir özlemimiz var. Gruptaki her maç zor. İnşallah sonuna kadar iddialı olan bir Galatasaray olur. Bunun için de uğraşacağız."

        "Taraftarlar bizi özledi, biz taraftarları... İnşallah bu kavuşma, hepimizin mutlu olacağı bir sonuçla biter."



        "HENÜZ KARAR VERMEDİM"
        "Marcao dönüyor. Nelsson, Luyindama ve Alpaslan da var. Henüz ilk 11 ve şablon için karar vermedim."

        "Çarşamba-perşembe ve pazar oynamanın sıkıntılı yanları sakatlıklar. Barış'ın da eline bir atel veya koruma yapıp antrenmana çıkarabilir miyiz diye bir söyleşide bulunduk. Basın toplantısından sonraki antrenmanda hem Feghouli'yi hem de Emre'yi tekrar deneyeceğiz. Emre'nin ağrısı oldu. Aynı yere genç takımla oynanan hazırlık maçında Atalay'dan da bir darbe yemiş."



        "FEDAKARLIK YAPMALARI HOŞUMA GİDİYOR"
        "Şundan emin olabilirsiniz ki, ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşlanan biri değilim. Onlar da bunu biliyor ve fedakarlıkta bulunuyorlar. Lazio analiz toplantısından geliyoruz. Belki takımı bugün değil, yarın dizeceğim; Bu geribildirimleri aldıktan sonra. Fedakarlık yapmaları hoşuma gidiyor."
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        Dev maç öncesi Terim’den önemli açıklamalar
        Haberler Spor Lazio maçı öncesi Fatih Terim'den önemli açıklamalar: "Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup, hepsi çok güçlü"
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