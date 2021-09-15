Lazio maçı öncesi Fatih Terim'den önemli açıklamalar: "Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup, hepsi çok güçlü"

Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek.
Mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim ve Halil Dervişoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"ÖZGÜVENLE ÇIKACAĞIZ"
Halil Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Oyun stilimden vazgeçmemeye çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktalar var ve bunlar üzerinde çalışma yapıyorum."
"Lazio maçı için heyecanlıyım. İlk defa burada oynayacağım. Takım olarak konsantre olmuş durumdayız. Yarına iyi hazırlandık. İnşallah taraftarımızın önünde güzel bir performans sergileyip galip çıkacağız. Rakip zor ama biz de kendimizin neler yapabileceğini biliyoruz. Özgüvenle çıkacağız."
"Burayı seviyorum. Uzun yıllar burada olmak isterim. Fatih hocamla çalıştığım için mutluyum. Forma numarası için de babamın doğum tarihini seçmek istedim."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI GİBİ BİR GRUP"
Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Marsilya, Lazio, Lokomotiv ve Galatasaray… Avrupa kültürü olan, oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa'da çok bulunmuş kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup. Hepsi çok güçlü, ilki Lazio."
"Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde çok güçlü bir takım kurdular. Şampiyonluğa oynatabilecek kapasitede bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı. Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, alışmış, önemli işler yapabilecek bir takım."
"Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. 'Şu oyuncu şundan daha iyi, bu oyuncu daha önde' demek diğer oyunculara haksızlık olur. Milan maçına kadar lige de iyi başlamışlardı ama karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması çok genç bir Galatasaray var."