SON DAKİKA! Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

2021-2022 Sezonu Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Eylül'de, TFF 1. Lig 5. hafta karşılaşmaları 14, 15 ve 16 Eylül'de, 6. hafta karşılaşmaları 18, 19 ve 20 Eylül'de, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 3. hafta karşılaşmaları 18 ve 19 Eylül'de, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 3. hafta karşılaşmaları ise 18 ve 19 Eylül'de oynanacak.

İşte Süper Lig'de haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy