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    • 16.09.2021 13:13
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    • 16.09.2021 13:19
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    SON DAKİKA! Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler TFF'nin internet sitesinden açıklandı. Haftanın en kritik maçlarından Başakşehir - Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus atandı.

    Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

    2021-2022 Sezonu Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Eylül'de, TFF 1. Lig 5. hafta karşılaşmaları 14, 15 ve 16 Eylül'de, 6. hafta karşılaşmaları 18, 19 ve 20 Eylül'de, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 3. hafta karşılaşmaları 18 ve 19 Eylül'de, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 3. hafta karşılaşmaları ise 18 ve 19 Eylül'de oynanacak.

    İşte Süper Lig'de haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

    Yarın:
    20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
    20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

    18 Eylül Cumartesi:
    13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan
    16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
    19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

    19 Eylül Pazar:
    13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
    16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
    19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
    19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

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