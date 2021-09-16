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    • Spor
    • 16.09.2021 15:54
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    • 16.09.2021 15:55
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    Bunun adı 'Dev' hüsran! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde kayıp

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta evinde Borussia Dortmund'a kaybederken, Türk takımlarının son yıllarda Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Son 9 sezonda Türk ekipleri toplam 53 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, bu karşılaşmalardan sadece 10 galibiyet çıkarabildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Türk takımları Şampiyonlar Ligi’nde kayıp

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilirken, sergilediği futbolla gelecek için umut verdi. Ancak Türk takımlarının Devler Ligi'ndeki hüsranı giderek büyümeye devam ediyor.



    Temsilcilerimiz bu önemli organizasyonda son 9 sezonda toplam 53 maça çıkarken sadece 10 galibiyet elde edebildik. Takımlarımız buna karşın sahadan 29 kez yenilgiyle ayrıldı. 14 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu sezonların 5'inde Galatasaray, 3'ünde ise Beşiktaş, birinde ise Başakşehir mücadele etti.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki son 53 maçta 54 gol atabilen Türk takımları, kalesinde ise tam 115 gol gördü.



    Öte yandan Devler Ligi'nde sadece futbol ve sonuç olarak değil fiziki açıdan da rakiplere boyun eğiyoruz. Türk takımları son 43 Şampiyonlar Ligi maçının 42'sinde rakiplerinden daha az koştu.

    İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 sezonda Türk takımlarının istatistikleri:

        2013-14 Galatasaray
        Oynadığı:         8
        Galibiyet: 2
        Beraberlik: 2
        Mağlubiyet: 4
        Attığı: 9
        Yediği: 17

        2014-15 Galatasaray
        Oynadığı:         6
        Galibiyet: 0
        Beraberlik: 1
        Mağlubiyet: 5
        Attığı: 4
        Yediği: 19

        2015-16 Galatasaray
        Oynadığı:         6
        Galibiyet: 1
        Beraberlik: 2
        Mağlubiyet: 3
        Attığı: 6
        Yediği: 10

        2016-17 Beşiktaş
        Oynadığı:         6
        Galibiyet: 1
        Beraberlik: 4
        Mağlubiyet: 1
        Attığı: 9
        Yediği: 14

        2017-18 Beşiktaş
        Oynadığı:         8
        Galibiyet: 4
        Beraberlik: 2
        Mağlubiyet: 2
        Attığı: 12
        Yediği: 13

        2018-19 Galatasaray
        Oynadığı:         6
        Galibiyet: 1
        Beraberlik: 1
        Mağlubiyet: 4
        Attığı: 5
        Yediği: 8

        2019-20 Galatasaray
        Oynadığı:         6
        Galibiyet: 0
        Beraberlik: 2
        Mağlubiyet: 4
        Attığı: 1
        Yediği: 14

            2020-21 Başakşehir
            Oynadığı:             6
            Galibiyet: 1
            Beraberlik: 0
            Mağlubiyet: 5
            Attığı: 7
            Yediği: 18

            2021-22 Beşiktaş
            Oynadığı:             1
            Galibiyet: 0
            Beraberlik: 0
            Mağlubiyet: 1
            Attığı: 1
            Yediği: 2

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