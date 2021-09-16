Bunun adı 'Dev' hüsran! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde kayıp





Temsilcilerimiz bu önemli organizasyonda son 9 sezonda toplam 53 maça çıkarken sadece 10 galibiyet elde edebildik. Takımlarımız buna karşın sahadan 29 kez yenilgiyle ayrıldı. 14 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu sezonların 5'inde Galatasaray, 3'ünde ise Beşiktaş, birinde ise Başakşehir mücadele etti.



Şampiyonlar Ligi'ndeki son 53 maçta 54 gol atabilen Türk takımları, kalesinde ise tam 115 gol gördü.