Bunun adı 'Dev' hüsran! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde kayıp

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilirken, sergilediği futbolla gelecek için umut verdi. Ancak Türk takımlarının Devler Ligi'ndeki hüsranı giderek büyümeye devam ediyor.
Temsilcilerimiz bu önemli organizasyonda son 9 sezonda toplam 53 maça çıkarken sadece 10 galibiyet elde edebildik. Takımlarımız buna karşın sahadan 29 kez yenilgiyle ayrıldı. 14 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu sezonların 5'inde Galatasaray, 3'ünde ise Beşiktaş, birinde ise Başakşehir mücadele etti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 53 maçta 54 gol atabilen Türk takımları, kalesinde ise tam 115 gol gördü.
Öte yandan Devler Ligi'nde sadece futbol ve sonuç olarak değil fiziki açıdan da rakiplere boyun eğiyoruz. Türk takımları son 43 Şampiyonlar Ligi maçının 42'sinde rakiplerinden daha az koştu.
İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 sezonda Türk takımlarının istatistikleri: