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    • 16.09.2021 11:32
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    SON DAKİKA! Avrupa basketbolunun önemli ismi Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp ve Avrupa basketbolunun öne çıkan isimlerinden olan Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.

    Avrupa basketbolunun önemli ismi hayatını kaybetti

    Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp basketbolunun öne çıkan isimlerinden Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.

    Avrupa basketbolunun efsanelerinden biri olarak kabul edilen ve kariyerinin son iki yılında (2014-2016) Anadolu Efes'i çalıştıran Dusan Ivkovic, 2016 yılında antrenörlük kariyerini sona erdirdiğini duyurmuştu. Anadolu Efes sonrası takım çalıştırmayan Ivkovic, 2008-2013 yılları arasında ise Sırbistan Basketbol Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

    Ivkovic, 2017 yılında EuroLeague tarafından "Avrupa Ligi efsanesi" unvanına layık görülmüştü.

    İlk kez bir başantrenörün layık görüldüğü "Avrupa Ligi efsanesi" unvanını, daha önce Türkiye'den Mirsad Türkcan, İspanyol Juan Carlos Navarro, Yunan Theodoros Papaloukas ve Dimitris Diamantidis, Litvanyalı Ramunas Siskauskas ve Sarunas Jasikevicius kazanmıştı.

    Kulüp kariyerinde üçer Yunanistan ve Rusya Ligi, 2 Avrupa Ligi, birer Koraç, Saporta ve ULEB Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşayan Ivkovic, Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Kupası kaldırma başarısı gösterdi. Yunanistan, Rusya ve Avrupa Ligi'nde birer defa yılın antrenörü seçilen tecrübeli çalıştırıcı, milli takımlarda 3 Avrupa Şampiyonası ve bir FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

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