Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Lazio! Galatasaray - Lazio maç özeti, golleri ve özel anları!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü 67'nci dakikada Strakosha kendi kalesine attı.

10'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topu aldı ve yerden içeri çevirdi. Topu rakibinden sıyrılarak önüne alan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

23'üncü dakikada ceza sahasının girişinde topla buluşan Morutan'ın gelişine yaptığı vuruş, üst direkten zemine çarparak oyun alanına döndü.

44'üncü dakikada Lazio'da Immobile, savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunu yapacağı sırada Marcao son anda müdahalede bulundu ve golü önledi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu topu kaptı ve 2'ye 1 pozisyonda hızla ceza sahasına sokuldu. Kerem'in topu ayağından çıkarmakta geç kalmasıyla birlikte kaleci Strakosha meşin topu çeldi.