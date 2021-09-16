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    • Spor
    • 16.09.2021 17:54
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    • 16.09.2021 17:54
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    GS Lazio maçı canlı izleme yolları! UEFA Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanallar var mı?

    GS Lazio maçı canlı izleme yolları futbolseverlerin özellikle son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı salı günü başladı. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ise heyecan bu akşam başlıyor. Maçı naklen takip edecek olan taraftarlar karşılaşmanın naklen yayınlanacağı kanalları merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, UEFA Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanallar var mı? İşte maça dair bilgiler...

    GS Lazio maçı canlı yayın hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, saat 19.45'te İtalya temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları bu sezon Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Maçı izleyecek olan futbolseverler GS Lazio maçı canlı izleme yolları hakkında araştırmalara başladı. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında Lazio'yu misafir edecek. Peki, UEFA Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanallar var mı? İşte merak edilen bilgiler...

    GS LAZİO MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

    GS Lazio maçı canlı yayın Exxen'de olacak. Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir.

    İşte maça dair tüm bilgiler;

    "FATİH TERİM DE TAKİP ETTİĞİM HOCALARDAN BİRİ"

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Lazio'nun teknik direktör Maurizio Sarri, Fatih Terim'in takip ettiği teknik adamlardan biri olduğunu söyledi.

    Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarri, "Fatih Terim çok iyi bir izlenim bıraktı Fiorentina'da. Uzun bir süre olmasa da önemli başarılar elde etti. Büyük hocaları okumayı ve takip etmeyi seviyorum. Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri." diye konuştu.

    UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerini söyleyen Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir yer. Lig ise daha uzun süren bir platform. Çok önemli bizim için. Final de oynadım Avrupa'da. Avrupa'da yaşadığımız hisler daha değişik. Bizim için deneme yapacağımız bir yer olmayacak. Biz en iyi kadroyu çıkarmaya ve başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

    Sarri, Vedat Muric'in yarın kadroda olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Oyuncularımın kadroyu basından öğrenmelerini istemiyorum. Vedat iyi çalışıyor, çok çaba sarf ediyor. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını ben de bilmiyorum. Yarın herkes kadroyu öğrenecektir." dedi.

    Basın toplantısına katılan Laziolu futbolcu Vedat Muric ise şunları kaydetti:

    "Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım."

        EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

        1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.

        EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

        EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

        Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

        Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

            EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

            Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

            EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

            Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

            Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

            Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL
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            Haberler Spor GS Lazio maçı canlı izleme yolları! UEFA Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanallar var mı?
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