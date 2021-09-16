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    • Spor
    • 16.09.2021 18:19
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    • 16.09.2021 18:19
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    GS Lazio Exxen TV canlı izle! Galatasaray Lazio canlı izle ekranı! Eksen Ekzen canlı yayın nasıl izlenir?

    Exxen TV canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasasaray ve Lazio maçı için heyecan başladı. Şampiyonlar Ligi'nde akşam oynanan maçların ardından gözler Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına çevrildi. 1 Ocak 2021 tarafından yayın hayatına başlayan Acun Medya'ya bağlı Exxen isimli dijital platformda UEFA Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayınlanacak. GS Lazio canlı izle ekranı hakkında araştırmalar başladı. Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı. Peki, Eksen Ekzen canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

    Exxen canlı yayın nasıl izlenir?

    GS Lazio Exxen TV canlı izle hakkında araştırmalar UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını canlı takip edecek futbolseverler tarafından merak ediliyor. GS Lazio canlı izle ekranı araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 19.45'te İtalya temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında Lazio ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları bu sezon Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Eksen Ekzen canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

    EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

    İşte Exxen'e üye olma hakkında bilgiler ve canlı anlatım ekranı;

    EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

    1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

    Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
            Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
            Haberler Spor GS Lazio Exxen TV canlı izle! Galatasaray Lazio canlı izle ekranı! Eksen Ekzen canlı yayın nasıl izlenir?
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