GS Lazio Exxen TV canlı izle! Galatasaray Lazio canlı izle ekranı! Eksen Ekzen canlı yayın nasıl izlenir?

GS Lazio Exxen TV canlı izle hakkında araştırmalar UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını canlı takip edecek futbolseverler tarafından merak ediliyor. GS Lazio canlı izle ekranı araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 19.45'te İtalya temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında Lazio ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları bu sezon Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Eksen Ekzen canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...
EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.
İşte Exxen'e üye olma hakkında bilgiler ve canlı anlatım ekranı;
EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.
EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?
Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.