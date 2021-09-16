Fenerbahçe Frankfurt maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA FB Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ve Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları bu sezon Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Fenerbahçe Frankfurt maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA FB Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE FRANKFURT MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.
İşte üyelik yükseltme ve 1 haftalık deneme ile ilgili bilgiler;
EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.
EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.