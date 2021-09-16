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    • 16.09.2021 19:31
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    • 16.09.2021 19:31
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    Galatasaray Lazio maçı canlı izle! GS Lazio maçını veren yabancı kanallar hangileri?

    Galatasaray Lazio maçı hakkında futbolseverler tarafından araştırmalar hız kazandı. Sarı Kırmızılı takım, Avrupa Ligi E grubu'ndaki ilk maçında İtalyan takım Lazio'yu Türk Telekom stadında konuk edecek. Galatasaray, Lazio handikapını aşıp Avrupa Ligi'ne galibiyet ile start vermek istiyor. Karşılaşmaya dair yayın saati ve canlı izleme seçeneklerini merak eden Sarı Kırmızılı taraftarlar konu hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlacanak? Galatasaray Lazio maçını veren yabancı kanallar hangileri? İşte Galatasaray Lazio maçı canlı izleme seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Lazio maçı canlı izle! GS Lazio maçını veren yabancı kanallar hangileri?

    Galatasaray Lazio maçı hakkında detaylı araştırmalar akşam saatleri itibariyle başladı. Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Galasatasaray, Lazio'yu kendi sahasında konuk edecek. Böylece Sarı Kırmızılılar Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak. Büyük bir heyecanla takip edilecek maç hakkında taraftarlar canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlacanak? İşte tüm merak edilenler!

    GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ!

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

    GALATASARAY-LAZİO MUHTEMEL 11'LER:

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

    Lazio: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriç)

        Türk Telekom'da sezon açılışı!

        Zemindeki bakım nedeniyle bu sezon stadından ayrı kalan Galatasaray, bugün taraftarıyla buluşuyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak.

        Galatasaray'da 3 eksik var

        Galatasaray'da Arda, Barış ve Boey, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Feghouli ve Emre Kılınç için de Terim'in son ana kadar bekleyeceği bildirildi. Assuncao, Oğulcan, Aytaç ve Fatih ise UEFA listesinde yok.

        Galatasaray , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 88. müsabakasına çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

        GALATASARAY VE LAZİO AVRUPA LİGİ'NE NASIL GELDİ?

        Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

        Geçen sezon Serie A'yı 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

        AVRUPA'DA 295. MAÇ

        UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında bugün İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak. Sarı- Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 294 mücadelenin 103'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 393 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

        25. KEZ İTALYAN RAKİP

        Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıkacak. Sarı Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.
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