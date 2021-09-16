Galatasaray Lazio maçı canlı izle! GS Lazio maçını veren yabancı kanallar hangileri?

Galatasaray Lazio maçı hakkında detaylı araştırmalar akşam saatleri itibariyle başladı. Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Galasatasaray, Lazio'yu kendi sahasında konuk edecek. Böylece Sarı Kırmızılılar Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak. Büyük bir heyecanla takip edilecek maç hakkında taraftarlar canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda canlı yayınlacanak? İşte tüm merak edilenler!
GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ!
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY-LAZİO MUHTEMEL 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
Lazio: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriç)