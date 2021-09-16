Galatasaray Lazio maçı canlı izle! GS Lazio maçını veren yabancı kanallar hangileri?

Türk Telekom'da sezon açılışı!

Zemindeki bakım nedeniyle bu sezon stadından ayrı kalan Galatasaray, bugün taraftarıyla buluşuyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak.

Galatasaray'da 3 eksik var

Galatasaray'da Arda, Barış ve Boey, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Feghouli ve Emre Kılınç için de Terim'in son ana kadar bekleyeceği bildirildi. Assuncao, Oğulcan, Aytaç ve Fatih ise UEFA listesinde yok.

Galatasaray , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 88. müsabakasına çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.