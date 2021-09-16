Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.09.2021 16:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2021 16:18
    ABONE OL

    Ghezzal bu sezon güldürmüyor! Sözleşmeyi kaptı performansı düştü

    Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın aldığı çifte kupada büyük pay sahibi olan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bu sezona formsuz başladı. Transfer döneminde Galatasaray ile Beşiktaş'ın çekişmesine neden olan ancak siyah-beyazlılar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ghezzal, bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada gol ya da asist katkısı veremedi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ghezzal bu sezon güldürmüyor

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın başarısının en önemli mimarlarından birisi Rachid Ghezzal olmuştu. Cezayirli yıldız 35 resmi maçta 8 gol ve 18 asistlik katkısıyla unutulmaz bir performans sergilemişti. Siyah-Beyazlı yönetim de bu performans sonrası bonuslarla beraber 3.5 milyon Euro karşılığında Ghezzal'ın bonservisini Leicester City'den alırken, yıldız futbolcuyla da 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



    Ancak Ghezzal bu sezona beklentilerin çok uzağında başladı. Şu ana kadar 5 resmi maçta 393 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Son olarak Dortmund maçındaki etkisiz görüntüsüyle dikkatleri çeken Ghezzal girdiği 15 ikili mücadelenin 11'ini kaybederek taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.



    Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi gibi yıldız oyuncuların transferinin ardından takım içinde biraz arka plana düşen Cezayirli futbolcunun kötü perforsmansı teknik direktör Sergen Yalçın'ı da endişelendiriyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan ’Demokrasi Şehitleri’ mesajı
    Haberler Spor Ghezzal bu sezon güldürmüyor! Sözleşmeyi kaptı performansı düştü
        SON DAKİKA