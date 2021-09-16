Galatasaray Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında Lazio'yu misafir edecek. Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı. Maç bu akşam Exxen'de yayınlanacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler
GALATASARAY LAZİO MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.
İşte üyelik yükseltme ve 1 haftalık deneme ile ilgili bilgiler;
EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.
EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.