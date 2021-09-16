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    • Spor
    • 16.09.2021 15:57
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    • 16.09.2021 15:57
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    Galatasaray Lazio maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 19.45'te İtalya temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında Lazio ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları bu sezon Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Galatasaray Lazio maçı şifreli mi, şifresiz mi?

    Galatasaray Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk maçında Lazio'yu misafir edecek. Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı. Maç bu akşam Exxen'de yayınlanacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler

    GALATASARAY LAZİO MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

    Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

    İşte üyelik yükseltme ve 1 haftalık deneme ile ilgili bilgiler;

    EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

    1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.

    EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

        EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

        Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

        Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

            EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

            Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

            EXXEN TV HANGİ MARKALARDA?

            Samsung
            Vestel
            Arçelik
            Beko
            Grundig
            Philips
            Sunny
            Regal
            Toshiba
            Altus
            OnvoSabaNordmende
            Axen
            Woon
            Hi-Level
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            Haberler Spor Galatasaray Lazio maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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