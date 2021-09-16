Siyah beyazlı taraftarların merak ve heyecanla beklediği Beşiktaş Token hakkında aramalar hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, taraftar token platformu Bitci ile sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu. Beşiktaş JK hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın öncü taraftar token platformu bitcicom ile imzaladığımız tribün isim hakkı sponsorluğu gereğince, Vodafone Park Güney Tribünü önümüzdeki üç yıl boyunca "Bitci Tribünü" olarak anılacaktır." demişti. İddialara göre, Beşiktaş Token'da hazırlıkların tamamlandığı, siyah-beyazlıların satış için kripto para borsası Kointra ile sözleşme imzaladığı öğrenildi. Beşiktaş fan token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı? BJK Token fiyatı kaç lira olacak? Beşiktaş Token nasıl alınır?
BEŞİKTAŞ FAN TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK, ÖN SATIŞ BAŞLADI MI?
Türk kulüpleri, kripto para borsasına girmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, kendi Token'larını çıkarmıştı. Beşiktaş da kripto para piyasasına giriş yapıyor. Siyah-beyazlılar, dijital varlıklarına kavuşmak için gün sayıyor.
İddialara göre, Beşiktaş Token'da hazırlıkların tamamlandığı, siyah-beyazlıların satış için kripto para borsası Kointra ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.
BJK TOKEN FİYATI KAÇ LİRA OLACAK? BEŞİKTAŞ TOKEN NASIL ALINIR?
Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token'ın toplam değeri 600 milyon TL. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token'ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200 milyon 1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.