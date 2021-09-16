Beşiktaş fan token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı? BJK Token fiyatı kaç lira olacak? Beşiktaş Token nasıl alınır?

BEŞİKTAŞ FAN TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK, ÖN SATIŞ BAŞLADI MI?

Türk kulüpleri, kripto para borsasına girmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, kendi Token'larını çıkarmıştı. Beşiktaş da kripto para piyasasına giriş yapıyor. Siyah-beyazlılar, dijital varlıklarına kavuşmak için gün sayıyor.

İddialara göre, Beşiktaş Token'da hazırlıkların tamamlandığı, siyah-beyazlıların satış için kripto para borsası Kointra ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.