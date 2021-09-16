Galatasaray - Lazio maç özeti, golleri ve özel anları! Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Lazio!

Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Lazio ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu mücadeleden mutlu ayrıldı. Maçın 67. dakikasında Lazio kalecisi Strakosha kaleye gelen topu tutamadı ve topu kendi kalesine gönderdi. Maç Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Futbol severlerin yakıından takip ettiği maçın özeti, golleri ve özel anlarını haberimizde derledik. İşte büyük heyecanla izlenen Galatasaray - Lazio maç özeti! Galatasaray - Lazio golleri ve özel anları...
GALATASARAY - LAZİO MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem'in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti.
23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan'ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Morutan xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx
Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Luyindama, Babel, Ömer Bayram, Atalay, Emre Kılınç, Feghouli, Muhammed, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Lazio: Strakosha xx, Lazzari xx, Luis Felipe xx, Acerbi xx, Hysaj xx, Akpa Akpro xx, Lucas Leiva xx, Luis Alberto xx, Felipe Anderson xx, Immobile xx, Zaccagni xx
Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Marusic, Basic, Pedro, Prescoli, Muriqi
Teknik Direktör: Mauizio Sarri
Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro (Lazio)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü 67'nci dakikada Strakosha kendi kalesine attı.
10'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topu aldı ve yerden içeri çevirdi. Topu rakibinden sıyrılarak önüne alan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda savunma topu kornere çeldi.
23'üncü dakikada ceza sahasının girişinde topla buluşan Morutan'ın gelişine yaptığı vuruş, üst direkten zemine çarparak oyun alanına döndü.
44'üncü dakikada Lazio'da Immobile, savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunu yapacağı sırada Marcao son anda müdahalede bulundu ve golü önledi.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
51'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu topu kaptı ve 2'ye 1 pozisyonda hızla ceza sahasına sokuldu. Kerem'in topu ayağından çıkarmakta geç kalmasıyla birlikte kaleci Strakosha meşin topu çeldi.