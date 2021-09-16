Galatasaray - Lazio maç özeti, golleri ve özel anları! Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Lazio!

Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Lazio ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu mücadeleden mutlu ayrıldı. Maçın 67. dakikasında Lazio kalecisi Strakosha kaleye gelen topu tutamadı ve topu kendi kalesine gönderdi. Maç Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Futbol severlerin yakıından takip ettiği maçın özeti, golleri ve özel anlarını haberimizde derledik. İşte büyük heyecanla izlenen Galatasaray - Lazio maç özeti! Galatasaray - Lazio golleri ve özel anları...