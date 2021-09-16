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    • 17.09.2021 13:23
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    Galatasaray - Lazio maç özeti, golleri ve özel anları! Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Lazio!

    Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Galatasaray - Lazio maçıyla bugün başladı. Avrupa'daki temsilcilerimizden sarı kırmızılı takım bugün evinde İtalyan devi Lazio'yu ağırladı. Türk Telekom Arena'da oynanan maçın sonunda Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla girmeyi başardı. Sarı kırmızılı takım ilk maçlar sonunda E Grubu'nda liderliğe yükseldi. E Grubu'ndaki diğer maçlarda ise L.Moskova ve Marsilya 1-1 berabere kaldı. İşte Galatasaray - Lazio maç özeti! Galatasaray - Lazio golleri ve özel anları...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Lazio maç özeti! Galatasaray - Lazio golleri ve özel anlar

    Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Lazio ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu mücadeleden mutlu ayrıldı. Maçın 67. dakikasında Lazio kalecisi Strakosha kaleye gelen topu tutamadı ve topu kendi kalesine gönderdi. Maç Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Futbol severlerin yakıından takip ettiği maçın özeti, golleri ve özel anlarını haberimizde derledik. İşte büyük heyecanla izlenen Galatasaray - Lazio maç özeti! Galatasaray - Lazio golleri ve özel anları...

    GALATASARAY - LAZİO MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

    Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    Maçtan dakikalar (İlk yarı)

    22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem'in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti.
    23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan'ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

    Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
    Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xx
    Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Morutan xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx


    Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Luyindama, Babel, Ömer Bayram, Atalay, Emre Kılınç, Feghouli, Muhammed, Diagne
    Teknik Direktör: Fatih Terim
    Lazio: Strakosha xx, Lazzari xx, Luis Felipe xx, Acerbi xx, Hysaj xx, Akpa Akpro xx, Lucas Leiva xx, Luis Alberto xx, Felipe Anderson xx, Immobile xx, Zaccagni xx


    Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Marusic, Basic, Pedro, Prescoli, Muriqi
    Teknik Direktör: Mauizio Sarri
    Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro (Lazio)

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü 67'nci dakikada Strakosha kendi kalesine attı.

    10'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topu aldı ve yerden içeri çevirdi. Topu rakibinden sıyrılarak önüne alan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

    23'üncü dakikada ceza sahasının girişinde topla buluşan Morutan'ın gelişine yaptığı vuruş, üst direkten zemine çarparak oyun alanına döndü.

    44'üncü dakikada Lazio'da Immobile, savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunu yapacağı sırada Marcao son anda müdahalede bulundu ve golü önledi.

    İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

    51'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu topu kaptı ve 2'ye 1 pozisyonda hızla ceza sahasına sokuldu. Kerem'in topu ayağından çıkarmakta geç kalmasıyla birlikte kaleci Strakosha meşin topu çeldi.

        58'inci dakikada Alberto'nun ceza sahası yayından vuruşunda Muslera topu çeldi.

        61'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

        63'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan içeri kestiği topta Cicauldau'nun vuruşu auta gitti.

        67'nci dakikada Morutan sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve topu ceza sahası içine gönderdi. Lazio savunmasının kafa vuruşunda havalanan top, Lazio kalesine doğru yöneldi. Kaleci Strakosha'nın topu tutamaması sonucunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        70'inci dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Milinkovic-Savic, boş pozisyonda topu Muslera'nın üzerinden aşırtmaya çalıştı ancak Muslera topa sahip oldu.

        72'nci dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Strakosha kornere çeldi.

        Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

        LOKOMATİK MOSKOVA- MARSİLYA MAÇ SONUCU: 1-1

        UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk hafta maçında Marsilya, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

        Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 57'nci dakikada Nayair Tiknizyan ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

        Marsilya'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, 59'uncu dakikada takımını öne geçirdi. 89'uncu dakikada Faustino Anjorin'in attığı golle Lokomotiv Moskova, beraberliği sağladı. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca iki takım da 1'er puanla yetindi.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Lazio'nun yer aldığı E Grubu'nda; sarı-kırmızılılar 3 puanla grup lideri olurken, Marsilya ve Lokomotiv Moskova 1'er puanla haftayı kapattı. Lazio ise ilk haftada puan alamayarak grubun son sırasında yer aldı.
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