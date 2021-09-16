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    • 16.09.2021 21:43
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    • 16.09.2021 21:54
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    Exxen TV FB Frankfurt maçı canlı izle! Exxen canlı yayın Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme frekans bilgileri!

    Exxen TV ile FB Frankfurt maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından gözler Fenerbahçe Frankfurt maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Frankfurt maçı için beklenen gün geldi çattı. 1 Ocak 2021 tarafından yayın hayatına başlayan Acun Medya'ya bağlı Exxen isimli dijital platformda UEFA Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Frankfurt maçına dair detaylar...

    Exxen TV FB Frankfurt maçı canlı izle! Exxen canlı yayın Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme frekans bilgileri!

    Exxen TV FB Frankfurt maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını canlı takip edecek olan futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22.00'de Almanya temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu ilk maçında Frankfurt ile mücadele edecek. Peki, Exxen canlı yayın Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme frekans bilgileri nedir? İşte merak edilen bilgiler

    EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

    İşte Exxen'e üye olma hakkında bilgiler ve canlı anlatım ekranı;

    EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

    1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

    Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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            Haberler Spor Exxen TV FB Frankfurt maçı canlı izle! Exxen canlı yayın Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme frekans bilgileri!
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