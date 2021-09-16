Exxen TV FB Frankfurt maçı canlı izle! Exxen canlı yayın Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme frekans bilgileri!

Exxen TV FB Frankfurt maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını canlı takip edecek olan futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22.00'de Almanya temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu ilk maçında Frankfurt ile mücadele edecek. Peki, Exxen canlı yayın Fenerbahçe Frankfurt maçı canlı izleme frekans bilgileri nedir? İşte merak edilen bilgiler
EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.
İşte Exxen'e üye olma hakkında bilgiler ve canlı anlatım ekranı;
EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.
EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?
Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.