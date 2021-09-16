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    • 16.09.2021 20:30
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    • 16.09.2021 20:30
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    Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yolları! FB Frankfurt maçını şifresiz veren kanallar: CBC Sport...

    Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak canlı izleme yollarını araştırıyor. Bugün Fenerbahçe taraftarları için heyecan dorukta. FB- Frakfurt maçı bugün (16 Eylül 2021 Perşembe) saat 22:00'da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında heyecan Fenerbahçe - Frankfurt maçıyla devam ediyor.FB Frankfurt maçını şifresiz veren kanallar yoğun ilgi görüyor. Peki CBC Sport maçı verecek mi? İşte adım adım Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yolları ve karşılaşmayı şifresi veren kanallar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yolları! FB Frankfurt maçını şifresiz veren kanallar

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Kanarya'nın bugünkü maçı milyonlarca taraftar tarafından heyecanla bekleniyor. Saat 22:00'da naklen yayınlanacak maçı izlemek isteyen spor severler Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yolları neler? CBC Sport maçı verecek mi? İşte FB Frankfurt maçını şifresiz veren kanallar var m? İşte zorlu maç hakkında merak edilenler...

    FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇI CANLI YAYIN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile Frankfurt Stadion'da karşı karşıya gelecek. Exxen'de canlı yayınlanacak maç 16 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak.

    FB- FRANKFURT MAÇI 11'LERİ

    Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz (Da Costa), Sow, Jakic, Hauge, Kamada, Kostic, Lammers

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan (Meyer), Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas (Rossi), Valencia

    MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

    UEFA, FB- Frankfurt maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani'nin yöneteceğini bildirdi. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.

    CBC SPORT FRANKFURT-FB MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK MI?

    CBC Sport, Fenerbahçe'nin Frankfurt mücadelesini TSİ 22.00'den itibaren canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    İşte maça dair bilgiler;

    KANARYA'DA 8 EKSİK!

    Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun maçta süre alamayacak.

    TEKNİK DİREKTÖR CEZALI

    Fenerbahçe'nin gruptaki rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak. Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

    EXXEN FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇI NASIL İZLENİR?

    EXXEN TV kanalındaki maçları izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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    EXXEN ÜYELİK FİYATLARI 2021

    Exxen'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek için standart üyelik paketine ek olarak ''EXXENSPOR'' üyeliği satın almanız lazım. Exxen'deki içerikleri reklamsız ve ya reklamlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz. Reklamlı ve reklamsız alternatiflerinin fiyatları şöyle;

    Reklamlı;
    Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 34,8 TL

    Aylık Paket (Taahhütsüz): 49,8 TL

    Reklamsız;
    Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 44,8 TL

    Aylık Paket (Taahhütsüz): 59,8 TL

    Her iki pakette de standart Exxen üyeliğine ek olarak maçları izleyebiliyorsunuz. Yani tüm Exxen içerikleri için üyeliğiniz olmuş oluyor.

    EXXEN'DE HANGİ KANALLAR VAR?

    Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.

        Exxen akıllı TV uygulaması aşağıdaki markalarla uyumludur;

        Samsung

        Vestel

        Arçelik

        Beko

        Grundig

        Philips

        Sunny

        Regal.

        Toshiba

        Altus

        Onvo

        Saba

        Nordmende

        Axen

        Woon

        Hi-Level

        Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.
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