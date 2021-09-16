Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yolları! FB Frankfurt maçını şifresiz veren kanallar: CBC Sport...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Kanarya'nın bugünkü maçı milyonlarca taraftar tarafından heyecanla bekleniyor. Saat 22:00'da naklen yayınlanacak maçı izlemek isteyen spor severler Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yolları neler? CBC Sport maçı verecek mi? İşte FB Frankfurt maçını şifresiz veren kanallar var m? İşte zorlu maç hakkında merak edilenler...
FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇI CANLI YAYIN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile Frankfurt Stadion'da karşı karşıya gelecek. Exxen'de canlı yayınlanacak maç 16 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak.
FB- FRANKFURT MAÇI 11'LERİ
Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz (Da Costa), Sow, Jakic, Hauge, Kamada, Kostic, Lammers
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan (Meyer), Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas (Rossi), Valencia
MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?
UEFA, FB- Frankfurt maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani'nin yöneteceğini bildirdi. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.
CBC SPORT FRANKFURT-FB MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK MI?
CBC Sport, Fenerbahçe'nin Frankfurt mücadelesini TSİ 22.00'den itibaren canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
KANARYA'DA 8 EKSİK!
Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun maçta süre alamayacak.
TEKNİK DİREKTÖR CEZALI
Fenerbahçe'nin gruptaki rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak. Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.
EXXEN FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇI NASIL İZLENİR?
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