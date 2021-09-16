Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izleme yolları! FB Frankfurt maçını şifresiz veren kanallar: CBC Sport...

EXXEN FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇI NASIL İZLENİR?

EXXEN TV kanalındaki maçları izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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EXXEN ÜYELİK FİYATLARI 2021

Exxen'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek için standart üyelik paketine ek olarak ''EXXENSPOR'' üyeliği satın almanız lazım. Exxen'deki içerikleri reklamsız ve ya reklamlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz. Reklamlı ve reklamsız alternatiflerinin fiyatları şöyle;

Reklamlı;

Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 34,8 TL

Aylık Paket (Taahhütsüz): 49,8 TL

Reklamsız;

Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 44,8 TL

Aylık Paket (Taahhütsüz): 59,8 TL

Her iki pakette de standart Exxen üyeliğine ek olarak maçları izleyebiliyorsunuz. Yani tüm Exxen içerikleri için üyeliğiniz olmuş oluyor.

EXXEN'DE HANGİ KANALLAR VAR?

Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.