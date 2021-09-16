Galatasaray Fenerbahçe maçı CBC Sport: CBC Sport frekans bilgileri 2021! CBC Sport frekans ayarları Türksat, Digiturk

Frankfurt-Fenerbahçe ve Galatasaray-Lazio maçı öncesi futbolseverler CBC Sport frekans bilgilerini araştırmaya koyuldu. CBC Sport kanalından Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerinde oynanan spor karşılaşmaları canlı veriliyor. Türkiye'de yoğun olarak takip edilen maçların bir çok da CBC Sport da veriliyor. Bu kapsamda CBC Sport frekans ayarları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte CBC Sport frekans bilgileri 2021! CBC Sport frekans ayarları Türksat, Digiturk...
CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ 2021
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
CBC SPORT HANGİ UYDUDA?
Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekiyor. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açınız. Ardıdan uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçiniz.
Uydu seçimini yapıp bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY- LAZİO MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile
GALATASARAY MAÇ HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.