FB Frankfurt maçı canlı izle! Fenerbahçe Frankfurt maçını canlı yayın veren yabancı kanallar hangileri?

FB Frankfurt maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar artış gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından gözler Fenerbahçe Frankfurt maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Frankfurt maçı için beklenen gün geldi çattı. 1 Ocak 2021 tarafından yayın hayatına başlayan Acun Medya'ya bağlı Exxen isimli dijital platformda UEFA Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Frankfurt maçını canlı yayın veren yabancı kanallar hangileri? İşte detaylar...
EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.
İşte Exxen'e üye olma hakkında bilgiler ve canlı anlatım ekranı;
EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.
EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?
Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.