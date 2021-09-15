Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu: Lafla olmuyor inanmak lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yalçın, "Heyecanlıyız. Gruptan çıkmak için ümidimiz var. Bunu hep birlikte deneyeceğiz. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceksiniz. Teixeira'nın sakatlığı çok sürmez ama Vida'nınki biraz süre alabilir" diye konuştu.
AÇIN KANALI HERKES İZLESİN...
Tüm ülkenin maçı izlemesini istediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak. Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den verebilir tüm halka" ifadesini kullandı.
JOSEF: DORTMUND FAVORİ DEĞİL
Yalçın şöyle devam etti: "Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor. Hayal kurulabilecek bir şey, gerçekçi olmak lazım. Grubun en düşük bütçeli takımıyız ama bütçe işi de bir yere kadar." Sergen Yalçın'dan sonra söz alan Josef ise Borussia Dortmund'un Beşiktaş karşısında gavori olmadığını ifade etti.