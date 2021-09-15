Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu: Lafla olmuyor inanmak lazım





DORTMUND BUNDESLİGA'DA 3. SIRADA

Bundesliga'da 4 maçta 9 gol yiyen Borussia Dortmund 13 gol attı. Dortmund, 9 puanla lig sıralamasında 3. sırada yer alıyor



4 MAÇTA 9 GOL YEDİ ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Borussia Dortmund'da Bundesliga'da 4 maçta 9 gol yiyen kaleci Gregor Kobel büyük bir tartışma yarattı. İsviçreli kalecinin yediği goller Beşiktaş maçı öncesi Alman taraftarlarda büyük bir endişe yarattı. Dortmund'un hocası Zorc ise Kobel'e sahip çıtkı. "Yediğimiz gollerin nedeni kalecimiz Michael Zorc değil. açıklamasını yaptı.



BEŞİKTAŞ'A YENİ SPONSOR

Beşiktaş Kulübü, Sompo Sigorta ile futbol takımının şort ve konç sponsorluğu için anlaşma yaptıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki imza törenine Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş katıldı. Başkan Çebi, Recai Dalaş'a isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

