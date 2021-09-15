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    Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu: Lafla olmuyor inanmak lazım

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi “Heyecanlıyız, ümidimiz var. Gruptaki en düşük bütçeye sahip takımız. Konuşmakla olmuyor. İnanmak, istemek ve savaşmak lazım” açıklamasında bulundu.

    Lafla olmuyor inanmak lazım

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Yalçın, "Heyecanlıyız. Gruptan çıkmak için ümidimiz var. Bunu hep birlikte deneyeceğiz. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceksiniz. Teixeira'nın sakatlığı çok sürmez ama Vida'nınki biraz süre alabilir" diye konuştu.



    AÇIN KANALI HERKES İZLESİN...
    Tüm ülkenin maçı izlemesini istediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak. Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den verebilir tüm halka" ifadesini kullandı.



    JOSEF: DORTMUND FAVORİ DEĞİL
    Yalçın şöyle devam etti: "Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor. Hayal kurulabilecek bir şey, gerçekçi olmak lazım. Grubun en düşük bütçeli takımıyız ama bütçe işi de bir yere kadar." Sergen Yalçın'dan sonra söz alan Josef ise Borussia Dortmund'un Beşiktaş karşısında gavori olmadığını ifade etti.



        DORTMUND BUNDESLİGA'DA 3. SIRADA
        Bundesliga'da 4 maçta 9 gol yiyen Borussia Dortmund 13 gol attı. Dortmund, 9 puanla lig sıralamasında 3. sırada yer alıyor

        4 MAÇTA 9 GOL YEDİ ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
        Şampiyonlar         Ligi'nde bugün Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Borussia Dortmund'da Bundesliga'da 4 maçta 9 gol yiyen kaleci Gregor Kobel büyük bir tartışma yarattı. İsviçreli kalecinin yediği goller Beşiktaş maçı öncesi Alman taraftarlarda büyük bir endişe yarattı. Dortmund'un hocası Zorc ise Kobel'e sahip çıtkı. "Yediğimiz gollerin nedeni kalecimiz Michael Zorc değil. açıklamasını yaptı.

        BEŞİKTAŞ'A YENİ SPONSOR
        Beşiktaş Kulübü, Sompo Sigorta ile futbol takımının şort ve konç sponsorluğu için anlaşma yaptıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki imza törenine Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş katıldı. Başkan Çebi, Recai Dalaş'a isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.
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