Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi 11 açıklaması

İşte Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları:

"Oynayacağımız organizasyon futbolun gerçekten en üst seviyesi bana göre. En üst organizasyonu... Özellikle biz Beşiktaş camiası olarak böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için çok heyecanlı, çok mutluyuz. Hedefimiz elbette gruptan çıkmak. İlk ikinin içinde grubun sonunu görmek istiyoruz. Ancak çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu da belirtmek isterim. İşlerin kolay olduğu bir organizasyon değil. Takım olarak iyi bir oyun, uyum içerisinde olduğumuzu, böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla birlikte en azından bunu birlikte deneyeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama ümidimiz var, heyecanlıyız.

Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor tabi ki. Hayal gibi bir şey. Gerçekçi olmak lazım. Takım maliyetlerine, bütçelere baktığımız zaman kolay değil. Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. İstek, arzu, mücadele, kazanma hırsı elbette bunlar çok daha önemli şeyler. Bu anlattığım şeyleri saha içinde yakalayabilirsek oyunun temposunu, ikili mücadeleleri yakalayabilirsek eğer ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Final bölümüne ilişkin soruda finalin o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Hayal kurabilir miyiz belki kurabiliriz.