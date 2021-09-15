Milli Takım’a Alman hoca: Stefan Kuntz

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Milli Takım için yeni teknik direktör arayışına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Alman teknik adam Stefan Kuntz isminde karar kıldı. A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un kararı ile başlayan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Önceki akşam İstanbul'a gelen ve görüşmelerin ardından dün Türkiye'den ayrıldığı öğrenilen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmenin imzalanacağı ifade ediliyor. Şenol Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile görüşen TFF, Hamit Altıntop'un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.
Elini çabuk tutan Hamit Altıntop Joachim Löw ile birlikte Stefan Kuntz ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bir dönem Beşiktaş'ta futbol oynayan 58 yaşındaki Stefan Kuntz Almanya U21 takımının da teknik direktörlüğünü yapıyordu. Stefan Kuntz 1996 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya Milli Takım formasıyla ile şampiyonluk yaşamıştı.