Milli Takım’a Alman hoca: Stefan Kuntz





Önceki akşam İstanbul'a gelen ve görüşmelerin ardından dün Türkiye'den ayrıldığı öğrenilen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmenin imzalanacağı ifade ediliyor. Şenol Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile görüşen TFF, Hamit Altıntop'un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.