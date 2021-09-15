Mert Hakan Yandaş, Yeşilköy'de Arda Turan ile buluştu: "Fenerbahçe'de çok mutsuzum kurtar beni abi!"





ARDA'DAN AĞABEY NASİHATİ!

Arda Turan'ın Mert Hakan Yandaş ile çok yakın dost olduğu, yıldız futbolcuya çok çalışmasını söylediği ve kendini göstermesi için "Ağabey nasihatinde" bulunduğu öğrenildi. Mert Hakan Yandaş'ın kendisi gibi İrfan Can Kahveci'nin de mutsuz olduğunu Arda Turan'a söylediği "İkimiz de Pereira ile anlaşamıyoruz" dediği belirlendi.