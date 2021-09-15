Haydi Kartal! Şampiyorlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırlıyor

Şampiyon Beşiktaş 2021/2022 sezonunda yeni birmaceraya ilk adımını atıyor.
Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 19.45'te Almanya temsilcisi B.Dortmund'u konuk edecek.
Beşiktaş, 3 yıl sonra ilk kez Devler Ligi'nde boy gösterecek.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR
Kritik mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta 3 eksik göze çarpıyor.
WELİNTON&MONTERO OYNUYOR
Siyah-beyazlı temsilcimizde sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Stoperde Montero&Welinton ikilisi oynayacak.