Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Haydi Kartal! Şampiyorlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırlıyor

    Beşiktaş, yeni sezonda yeni bir sayfa açıyor. Şampiyorlar Ligi C Grubu’nda Alman devi Dortmund’u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 19.45'te start alacak. Kritik maçta İspanyol Lahoz düdük çalacak.

    Haydi Kartal bu maçı ’Alman’ lazım!

    Şampiyon Beşiktaş 2021/2022 sezonunda yeni birmaceraya ilk adımını atıyor.

    Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 19.45'te Almanya temsilcisi B.Dortmund'u konuk edecek.



    Beşiktaş, 3 yıl sonra ilk kez Devler Ligi'nde boy gösterecek.



    BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR
    Kritik mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta 3 eksik göze çarpıyor.

    WELİNTON&MONTERO OYNUYOR
    Siyah-beyazlı temsilcimizde sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Stoperde Montero&Welinton ikilisi oynayacak.



        SERGEN YALÇIN İLK DEFA...
        Devler Ligi'nde forma giyme şansını elde eden teknik direktör Sergen Yalçın hoca olarak ilk deneyimini yaşayacak. Kaleci Ersin, Rıdvan, Kenan, Larin ve Kenan da şans verilmesi durumunda Devler Ligi'nde ilk maçlarına çıkacak.



        N'SAKALA&LARİN 11'E DÖNÜYORLAR
        Yabancı kontenjanı nedeniyle ligdeki son maçta 11'de sahaya çıkamayan Cyle Larin ile N'Sakala'nın bugün Dortmund'a karşı 11'de sahaya çıkacak. N'Sakala'nın sağlık sorunu olmadığı ifade edildi. Kartal 10 yabancı ile oynayacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emlakçı oyunu
        Haberler Spor Haydi Kartal! Şampiyorlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırlıyor
            SON DAKİKA