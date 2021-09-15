Haydi Kartal! Şampiyorlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırlıyor





SERGEN YALÇIN İLK DEFA...

Devler Ligi'nde forma giyme şansını elde eden teknik direktör Sergen Yalçın hoca olarak ilk deneyimini yaşayacak. Kaleci Ersin, Rıdvan, Kenan, Larin ve Kenan da şans verilmesi durumunda Devler Ligi'nde ilk maçlarına çıkacak.