Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isme Pereira'dan kesik

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Tisserand, Sosa, İrfan Can gibi isimlerin yanı sıra Zajc'ın da olmaması dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu



FENERBAHÇE İYİ BAŞLANGIÇ İSTİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan Miha Zajc da kamp kadrosunda yer almadı.