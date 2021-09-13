Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.09.2021 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2021 09:24
    ABONE OL

    ExxenSpor üyelik ücreti ve iletişim numarası! Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir?

    Dijital yayın platformu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Özellikle bu hafta yapılacak Beşiktaş Dortmund karşılaşmasının Exxen'de yayınlanacağını duyan vatandaşlar tarafından Exxen üyelik ücretleri ve iletişim numarası sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılarına sunuyor. Peki, Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir? Exxenspor üyelik ücreti ve iletişim numarası!

    takvim.com.tr
    Exxen’de maç nasıl izlenir? Exxen üyelik ücreti ve iletişim numarası!

    Spor gündemini takip edenler tarafından Exxen'de maç izleme yolları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Bu hafta Beşiktaş Dortmund karşılaşmasının Exxen'de yayınlanacağını duyan vatandaşlar tarafından Exxen üyelik ücretleri ve iletişim numarası sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılarına sunuyor. Peki, Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir? Exxenspor üyelik ücreti ve iletişim numarası!

    UEFA SÜPER LİG MAÇI EXXEN İLE NASIL İZLENİR?

    Ülkemizin köklü takımlarına da ev sahipliği yapan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi büyük bir heyecanla izleniyor. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılara sunuyor. Exxen spor kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?

    Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

    Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

    Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

        EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.

        Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

        Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı.

        Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Damat kaynanasına aşık oldu
        Haberler Spor ExxenSpor üyelik ücreti ve iletişim numarası! Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir?
            SON DAKİKA